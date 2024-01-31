快訊

久咳不癒何時該就醫？實證建議咳嗽初期可用「這兩物」緩解

溫翠蘋驚爆遭丈夫街頭狂踹 疑發文對外求救「好像快死了」

推黃珊珊參選立法院長 黃國昌：若需第2輪投票 民眾黨8成員將不參與

「黃藍燈」還能投資嗎不需停扣？ 專家直言繼續下去：這燈出現前都別停！

聯合新聞網／ 股魚
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

編按：原文發文時間為1月26號

景氣燈號黃藍燈，領先指標偷偷回溯大逆轉

景氣燈號又再度如約而至，告訴我們投資佈局時機仍在，但26號的公布偷藏了一個資訊，那就是領先指標被回溯反轉囉！

前幾次的燈號很多人留言告訴我，這次的燈號分數增加是假象，因為領先指標在下跌，分數是假的，那26號這時你想說什麼？

領先指標上升也是假的，景氣燈號是假的

OK、OK，Fine！！！我尊重你的想法，請你繼續等下去，等到你心中那麼完美的時機出現為止...

反正第一次藍燈出現的14000多點不完美

現在第二顆黃藍燈是17995點更是不完美

那就慢慢等吧...

黃藍燈請繼續，直到黃紅燈出現前都不需要停，景氣燈號投資法需不需要變？不需要，市場雜訊比資訊多

你相信我講的話是資訊，just do it !

你認為我講的是雜訊，please go away!

道不同不相為謀！

反正14000多點的時候跟你說，你都不相信了，現在是17995點肯定是更不願意相信囉！

◎本文內容已獲 股魚-不看盤投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

景氣燈號

延伸閱讀

買0050還是0056或00927？網曝「挑股原則」 一票人推006208

唯一能買的高股息ETF非00919、00929？ 專家：認為單買0050波動太大可搭配00713

月花1萬買高股息ETF 他想買00919、00878！網反勸買市值型006208

買00919這種高股息ETF要被課很高額稅？ 她：需看股利明細有些能抵稅

相關新聞

「黃藍燈」還能投資嗎不需停扣？ 專家直言繼續下去：這燈出現前都別停！

黃藍燈請繼續，直到ＯＯ燈出現前都不需要停...

挪威主權基金加碼台積電 買進台股升至497檔

全球最大的主權財富基金挪威主權財富基金，去年擴大投資台灣企業，增持台積電、聯發科等台股，同時也增加蘋果及微軟等大型科技業...

台股開盤下跌64點 台積電跌8元

台股今（31）日開盤指數為17,970.41點，下跌64.22點。台積電（2330）開盤價為634元，下跌8元。

2024年元旦開黑盤 萬八關卡vs.半導體產業復甦

2024年元旦後開黑盤，那斯達克指數從去(2023)年12月28日開始連跌五個交易日，原以為是市場對於聯準會三月降息可能推遲到六月，失望賣壓湧現，結果才兩周時間，AI科技股相繼創新高，AMD的MI300X正式出貨，連漲三個月，從去年十月的98.5美元漲到174.72美元，累積漲幅達+77.38%。

金管會主委黃天牧：台股強韌穩健前行 向財部建議延長當沖降稅

金管會主委黃天牧昨（30）日指出，今年台股表現將是「展現韌性、穩健前行」。去年台股飆漲27%是近五年最佳戰績，但在金龍年...

獲挪威主權基金青睞買進 安國飆漲停、神盾集團同慶

IC設計業者安國（8054）近年積極轉型，去年入股星河半導體，朝特殊應用晶片（ASIC）及IP矽智財公司方向邁進，全球最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。