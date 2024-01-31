「黃藍燈」還能投資嗎不需停扣？ 專家直言繼續下去：這燈出現前都別停！
編按：原文發文時間為1月26號
景氣燈號黃藍燈，領先指標偷偷回溯大逆轉
景氣燈號又再度如約而至，告訴我們投資佈局時機仍在，但26號的公布偷藏了一個資訊，那就是領先指標被回溯反轉囉！
前幾次的燈號很多人留言告訴我，這次的燈號分數增加是假象，因為領先指標在下跌，分數是假的，那26號這時你想說什麼？
領先指標上升也是假的，景氣燈號是假的
OK、OK，Fine！！！我尊重你的想法，請你繼續等下去，等到你心中那麼完美的時機出現為止...
反正第一次藍燈出現的14000多點不完美
現在第二顆黃藍燈是17995點更是不完美
那就慢慢等吧...
黃藍燈請繼續，直到黃紅燈出現前都不需要停，景氣燈號投資法需不需要變？不需要，市場雜訊比資訊多
你相信我講的話是資訊，just do it !
你認為我講的是雜訊，please go away!
道不同不相為謀！
反正14000多點的時候跟你說，你都不相信了，現在是17995點肯定是更不願意相信囉！
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