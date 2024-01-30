證交所修正永續報告書及確信機構相關規定
臺灣證券交易所表示，為配合金管會發布的上市櫃公司永續發展行動方案（2023年），及參考國際永續資訊揭露趨勢，修正「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」。
本次修正重點包括三項，首先，規範實收資本額新臺幣20億元以下的上市公司自民國114 年起編製113年的永續報告書，並為鼓勵企業參考國際準則，於作業辦法加入可參考SASB準則揭露行業指標資訊。
其次，為強化氣候資訊之揭露內容，修正作業辦法附表二之溫室氣體盤查及確信情形，且自114年起至116年止，依下述時程適用揭露減碳目標、策略及具體行動計畫。
第一階段為114年應揭露的上市公司，為實收資本額達100億元以上的上市公司、鋼鐵工業及水泥工業。
第二階段為115年應揭露的上市公司，為實收資本額達50億元以上且未達100億元公司。
第三階段為115年應揭露的上市公司，為實收資本額未達50億元公司。
最後，為鼓勵上市公司重視永續報告書編製與申報，明訂永續報告書宜經董事會決議通過。
考量上市公司編製永續報告書及確信作業時程規畫的實務，上市公司應完成申報永續報告書的時點調整為每年8月底前。
另配合行政院環境保護署改制為環境部，修正「上市上櫃公司永續報告書確信機構管理要點」及相關問答集，置於公司治理中心網站(路徑：公司治理中心\確信機構專區\確信相關法規)，供外界參考。
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