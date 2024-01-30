快訊

疑酒後起口角...知名女星被爆遭老公街頭狂踹 她無助蹲地掩面痛哭

攜2501萬日圓離台被海關暫扣 2名日籍旅客沒做「這事」下場慘了

蔡昌憲「前世情人」強勢登場 抱娃喜曝老婆：優雅生產

證交所修正永續報告書及確信機構相關規定

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
臺灣證券交易所表示，為配合金管會發布的上市櫃公司永續發展行動方案（2023年），及參考國際永續資訊揭露趨勢，修正「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」。圖／聯合報系資料照
臺灣證券交易所表示，為配合金管會發布的上市櫃公司永續發展行動方案（2023年），及參考國際永續資訊揭露趨勢，修正「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」。圖／聯合報系資料照

臺灣證券交易所表示，為配合金管會發布的上市櫃公司永續發展行動方案（2023年），及參考國際永續資訊揭露趨勢，修正「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」。

本次修正重點包括三項，首先，規範實收資本額新臺幣20億元以下的上市公司自民國114 年起編製113年的永續報告書，並為鼓勵企業參考國際準則，於作業辦法加入可參考SASB準則揭露行業指標資訊。

其次，為強化氣候資訊之揭露內容，修正作業辦法附表二之溫室氣體盤查及確信情形，且自114年起至116年止，依下述時程適用揭露減碳目標、策略及具體行動計畫。

第一階段為114年應揭露的上市公司，為實收資本額達100億元以上的上市公司、鋼鐵工業及水泥工業。

第二階段為115年應揭露的上市公司，為實收資本額達50億元以上且未達100億元公司。

第三階段為115年應揭露的上市公司，為實收資本額未達50億元公司。

最後，為鼓勵上市公司重視永續報告書編製與申報，明訂永續報告書宜經董事會決議通過。

考量上市公司編製永續報告書及確信作業時程規畫的實務，上市公司應完成申報永續報告書的時點調整為每年8月底前。

另配合行政院環境保護署改制為環境部，修正「上市上櫃公司永續報告書確信機構管理要點」及相關問答集，置於公司治理中心網站(路徑：公司治理中心\確信機構專區\確信相關法規)，供外界參考。

上市公司

延伸閱讀

證交所修正永續報告書及確信機構相關規定 精進永續資訊揭露

金管會：盤中零股撮合間隔擬縮至5秒 今年底上路

官媒喊穩住資本市場

永續報告書新規 五大重點

相關新聞

證交所修正永續報告書及確信機構相關規定 精進永續資訊揭露

臺灣證券交易所表示，為配合金管會發布的上市櫃公司永續發展行動方案(2023年)，以及參考國際永續資訊揭露趨勢，修正「上市...

龍年關注聯準會降息議題與AI題材 台股表現可期

龍年將至，台股關注焦點仍圍繞在聯準會是否降息與 AI 題材。永豐期貨分析師劉佳倫表示，雖降息不代表股市就會漲，但現況美國...

蘋果西打母公司大飲重訊：退票已經補足

大西洋飲料（1213）今天召開重大訊息，因為廠商溢收款783,407元，原協調1月28日支票790,293元支票需抽出回...

台股下跌85點 三大法人買超3.04億元

台股今（30）日拉回整理，終場最後收最低18034.63點，下跌85點，跌幅0.46%，成交量2,872.68億元，三大...

大飲農曆年前傳跳票 下午3點召開重訊記者會

知名的蘋果西打飲料的生產廠商大飲（1213）農曆年前傳跳票，今(30)日召開重大訊息記者會說明，出納作業疏失導致存款不足致退票情事...

龍年關注聯準會降息議題與AI題材 永豐期貨春節期間海外交易不打烊

龍年將至，台股關注焦點仍圍繞在聯準會是否降息與AI題材。永豐期貨分析師劉佳倫表示，雖然降息不代表股市就會漲，但現況美國經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。