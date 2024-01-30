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證交所：31日將公布上市公司董監事酬金資訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
證交所示意圖。 證交所提供
證交所示意圖。 證交所提供

臺灣證券交易所宣布，預計31日於公開資訊觀測站公司治理專區的「董監事酬金相關資訊」項下，揭示國內上市公司及第一上市公司所申報111年度第2階段董事及監察人酬金「實際」支領情形、合理性說明及其他相關資訊。

證交所表示，上述資訊與111年度股東會年報、111年度第一階段所公告的資訊比對，部分公司有差異情形，主要是前者為實際數、後二者為擬議數不同所致。

投資大眾可自公布日起進行不同排序查詢，包括依產業別、證券代號、董監酬金總額及其占稅後損益百分比暨平均每位董監酬金，臺灣證券交易所並在各公司董監酬金資訊後加註稅後損益、每股盈餘、股東權益報酬率及實收資本額等資訊供投資人參考。

此外，為強化上市公司董事及監察人酬金資訊揭露，證交所亦將於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下，公布「111年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」的上市公司資訊。

其中，包括公司代號、公司名稱、111年稅後虧損金額、董監事酬金總額及平均每位董監事酬金，期達到以「市場機制」促使公司訂定合理董事及監察人酬金。

上市公司 股東會

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