台股下跌7點 三大法人賣超2.41億元

台股今（26）日開低於平盤附近震盪，盤中大打萬八保衛戰，可惜終場仍未收復18000點，大盤點數最後收17995.03點，下跌7.59點，跌幅0.04%，成交量2539.58億元，三大法人賣超2.41億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超49.3億元，投信賣超11.87億元，自營商買超（合計）39.84億元，其中自營商（自行買賣）賣超14.96億元，自營商（避險）賣超24.88億元。

台股今日周五遭逢賣壓，終場失守18000點，不過千金股中世芯-KY（3661）、M31股價同創新高，世芯-KY早盤以3700元開出，盤中持續上漲，終場收最高3895元，上漲175元，漲幅達4.7%；而IP廠M31（6643）早盤以1430元開出，盤中一度跌至1415元，隨後受到買盤青睞，終場收在最高1535元，漲幅7.71%。