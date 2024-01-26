1/26【早晨財經速解讀】經濟大好通膨大降！軟著陸來了？美Q4GDP大升！萬八穩了？

美股三大指數周四（25日）收漲，標普500指數連續第五日創收盤新高，因數據顯示美國第4季經濟成長強勁，提振市場情緒，投資人押注聯準會能引導經濟走向軟著陸。

道瓊工業指數25日收盤上漲242.74點，漲幅0.64%，至38,049.13點；標普500指數上漲25.61點，漲幅0.53%，收4,894.16點；那斯達克指數上漲28.58點，漲幅0.18%，至15,510.50點。

費半指數小幅收低，跌0.25%至4,472.26點。

特斯拉收盤重挫12%至182.63美元，觸及2023年5月以來最低，此前執行長馬斯克警告說，儘管降價，今年的銷售增長仍將放緩。降價已衝擊特斯拉的利潤率。這導致該公司市值降至約5,800億美元，低於禮來，僅略高於博通。其他電動汽車製造商也下跌。Rivian Automotive下跌2.2%，Lucid Group急挫6.7%。

美國第4季經濟成長速度高於預期，消費支出強勁，擺脫了聯準會激進升息後經濟會陷入衰退的可怕預測，2023年全年經濟成長2.5%。

U.S. Bank Asset Management Group高級投資策略總監Rob Haworth說：「國內生產毛額（GDP）報告對市場來說是一個驚喜，數據顯示通膨沒有出現問題，且消費者繼續花錢。因此，公司獲利和銷售成長應該會隨著時間的推移變得更好的說法得到了更多支持。」

GAM Investments投資總監Charles Hepworth表示： 「沒有經濟衰退的擔憂，而且更好的是我們沒有看到用於計算GDP的價格出現井噴式上漲，通膨沒有更強勁上揚，是每個人都想要的。」

其他數據顯示，截至1月20日當周，美國初請失業金人數增至21.4萬人，高於預期的20萬人。

蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta下周將公布財報，投資者將評估這些巨頭的估值是否合理，自華爾街2022年觸底反彈以來，這些大企業的股價猛漲。

醫療保險公司Humana大跌11.7%，原因是年度獲利財測令市場失望，拖累標普500指數醫療保健類股下跌0.2%。聯合健康集團和信諾集團（Cigna）分別下跌3.9%和2%。

IBM大漲9.5%，此前該公司公布的全年營收預測成長高於預期。媒體巨擘康卡斯特（Comcast）上漲3.4%，此前公布的季度營收高於預期。

美國航空集團（American Airlines Group）急漲10.3%，此前該公司發布的年度獲利預測樂觀。

波音下跌5.7%，此前美國聯邦航空管理局（FAA）禁止該公司擴大737 Max窄體飛機的生產。