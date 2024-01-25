證交所新春趕進度 首次董事會通過四家上市案

臺灣證券交易所新春趕進度，2024年開年首次董事會一口氣通過四家公司上市案，包括有成精密（4949）、裕慶金屬（6957）等兩家一般板上市，向榮生醫（6794）、平和環保科技（6771）等兩家創新板上市。

證交所第21屆第23次董事會25日決議，通過有成精密申請其已公開發行普通股股票計60,705,043股上市案、英屬開曼群島商裕慶金屬股份有限公司（Horizon Fixture Group Co., Ltd.）申請普通股股票計48,690,950股上市案、向榮生醫申請其已公開發行普通股股票計42,459,500股於創新板上市案、平和環保科技申請其已公開發行普通股股票計29,179,500股於創新板上市案。

據證交所資料，有成精密股份有限公司申請上市資本額為6.07億元，董事長陳思銘，董事九席、全體董事持股比率17.15%，主要業務太陽能模組生產、品牌經營；能源整合管理服務；半導體設備零組件設計、銷售及維修整合服務，輔導上市承銷商福邦證券。該公司產品內銷占19.42%、外銷80.58%，2020年、2021年、2022年、2023年前三季稅前純益各為9,274.8萬元、6,190.3萬元、6億1,416.6萬元、2億6,126.7萬元，每股稅後盈餘1.70元、1.08元、10.14元、3.00元。

裕慶金屬於1998年創基於台灣，申請上市資本額4.87億元，申請上市時淨值13.53億元，由廖昭宜擔任董事長暨總經理，輔導上市承銷商為中國信託證券，主要產品各類材質商用展示架、及智能電動床機構件研發、生產及銷售。根據官網顯示，早期公司產品以展示架為主力，提供全球大型零售通路商，作為商品陳設；隨後跨足服飾、飲料、飯店、製鞋、油漆、家具等全球領導品牌的商用展示架；此外，居家生活用的電動床，其內部精密的金屬結構與製造，也得到客戶的認同，成為全球獨家製造廠。

裕慶金屬2020年、2021年、2022年稅前淨利0.64億元、2.22億元及6.84億元，每股稅後盈餘1.18元、4.76元及12.62元。今年前三季稅前淨利11.21億元，每股稅後盈餘17.86元。

向榮生醫科技（股）公司負責人為蔡意文董事長，資本額5.54億元（含私募1.3億元），主要業務為再生醫學領域脂肪幹細胞新藥之研究開發及幹細胞技術應用，幹細胞新藥仍在研究開發階段，營業收入來源主要是銷售高濃度外泌體幹細胞分泌物產品、特管辦法之細胞製劑及委託開發暨製造服務業務（CDMO）。

向榮生醫2021年、2022年、2023年前三季稅前淨損8,637.4萬元、9,115.5萬元、5,920.2萬元，每股稅後虧損2.29元、2.2元、1.11元。