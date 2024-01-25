台股開紅盤歷史：農曆年後首日進場 持有10日勝率驚人

台股封關倒數剩7個交易日，就在25日指數攻上1萬8千點收盤，紅包行情似乎更看好。永豐金證券統計2004年至2023年台股農曆年後表現，開紅盤當天指數上漲機率達75％；開紅盤日進場，持有60日的上漲機率有7成。

台股即將放寒假，時間長達9天，但國際股市照樣開盤，讓台股投資人每到農曆年前總要頭痛是否抱股過年，因為9天時間充滿變數，就擔心國際股市漲勢沒跟上，跌幅倒是會補滿。

永豐金證券回顧台股20年歷史漲跌，加權指數開紅盤日的上漲比率是75％，當日平均漲幅0.65％，也就是說，投資人在封關日以收盤價買進台股大盤指數，並在開紅盤日收盤價賣出的平均報酬達0.65％。

若從開紅盤日進場持有10日的上漲機率為75％、平均報酬率約2.08％；若將持有時間拉長至60日，上漲機率仍有70％、平均漲幅3.95％。

永豐金證券歸納歷史表現，開紅盤日前5個交易日進場的勝算較高，且持有時間愈長、平均報酬愈高，但這些都是歷史，提醒投資人，歷史紀錄的回測結果不能代表未來績效，投資人仍應自行評估風險。