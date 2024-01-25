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群益時機對策非投資等級債券基金 3月4日開募

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
群益時機對策非投資等級債券基金25日獲得金管會核准募集，預計將在3月4日開募，這是台灣首檔非投資等級複合債債券基金，由中國信託商業銀行擔任保管銀行，投資標的以成熟國家、美元計價的非投資等級債為主，投資等級債為輔。本報系資料庫
群益時機對策非投資等級債券基金25日獲得金管會核准募集，預計將在3月4日開募，這是台灣首檔非投資等級複合債債券基金，由中國信託商業銀行擔任保管銀行，投資標的以成熟國家、美元計價的非投資等級債為主，投資等級債為輔。本報系資料庫

群益時機對策非投資等級債券基金25日獲得金管會核准募集，預計將在3月4日開募，這是台灣首檔非投資等級複合債債券基金，由中國信託商業銀行擔任保管銀行，投資標的以成熟國家、美元計價的非投資等級債為主，投資等級債為輔。

市場法人表示，隨著升息循環將步入尾聲，未來若貨幣政策轉向降息，利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，其中非投資等級債券更是受惠。

債券型基金在國內長期暢銷，隨著升息循環接近尾聲，債市多頭將起，後市來看，穩健資金仍有望持續流入債市。群益投信指出，雖然單一債券各擁優勢，但卻無法滿足投資人求報酬、固收益、賺時機的所有願望，現階段投資人最好採取複合債投資對策。

群益時機對策非投資等級債券基金投資範圍涵蓋全球，主要投資全球非投資等級債券，並依經濟景氣、利率政策、特殊事件等重大變化，動態配置投資等級債券、資產抵押債券（ABS）、新興市場債券等，以有效應對不同的市場環境，強化債券投組韌性，降低可能波動。

群益時機對策非投資等級債券基金經理人陳以姍表示，美國升息循環進入尾聲，債市也迎來順風，今年來資金持續增持債券資產。觀察2023年美國聯準會（Fed）最後一次升息以來，在各類債券中，公債、新興市場債、投資等級債分別漲0.9%、4%、4%，非投資等級債更大漲6.5%，優於其他債種。

陳以姍表示，Fed延續暫停升息的決定，市場開始預期最快上半年就有可能降息。在暫停升息以及未來迎利率拐點下，債券受惠程度相對高，投資人不妨採取複合債投資策略因應。

債券 美國升息

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