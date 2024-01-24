台股上漲1點 三大法人賣超7.27億元
台股今（24）日開高走低，盤中最高一度拉升至17944.98點，午盤過後漲幅收斂，甚至一度翻黑，終場點數收在17875.83點，上漲1.24點，成交量2,651.55億元，三大法人賣超7.27億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超19.45億元，投信賣超21.69億元，自營商賣超（合計）5.03億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.93億元，自營商（避險）賣超4.1億元。
台股持續挑戰前高，遊戲股受到寒假開始以及台北國際電玩展（TGS）將開展，股價表現強勢，其中智冠（5478）、華義表現最為亮眼，股價直衝漲停，其餘鈊象、網龍、宇峻、昱泉、大宇資等也都呈現上漲。
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