傳獨拿 AI Pin 代工大單 和碩大漲收復月線穩住 AI 陣腳

台股今（24）日持續往萬八前進，盤面上，AI指標股的緯創（3231）、廣達（2382）、智原（3035）等呈現休息走勢，由傳出獨拿AI Pin代工大單的和碩（4938）成為穩住AI股陣腳的領頭羊，盤中上漲逾2%，收復月線；另外，具 AI Pin 概念股題材的鈺太（6679）、揚明光（3504）、菱生（2369）等也上漲；還有一檔則是搶搭上AI商機的宏致（3605），盤中衝上漲停。

科技新品 AI Pin 預計3月將在美國開賣，每台售價699美元（約新台幣2.1萬元），業界傳出，和碩獨家拿下 Ai Pin代工大單，為 Ai Pin 台廠供應鏈中第一家浮上檯面的廠商；和碩發言系統則是不針對單一客戶回應。

和碩主力業務包括通訊、消費性電子、資訊電子等三大產品事業群；據指出，Ai Pin 是由和碩合作開發量產，由網通事業群負責；和碩今日股價以87.2元開出，一度拉升至88.1元，順利收復月線，盤中漲幅逾2%；和碩大漲之外，AI Pin 概念股包括鈺太、揚明光、菱生也表態上漲。

宏致高速傳輸線打入AI伺服器，將挹注今年業績明顯成長，宏致表示，已布局AI伺服器及 AI PC 領域，其中，高速傳輸的 PCIe Riser Cable 已經開始交貨，為推動AI產品線的關鍵產品，宏致強調，今年在AI產業上不會缺席，且將恢復成長；宏致以33.15元開高走高衝上漲停34.9元。