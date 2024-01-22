1/22【早晨財經速解讀】美股創史高 追漲繼續賺？台積電帶頭衝 Vision Pro預訂踴躍

大型科技股的推動下，標普500指數上周五（19日）站上睽違兩年的歷史新高，同時，道瓊工業指數也再創新高。儘管多位聯準會官員澆熄今年及早降息的樂觀心理，但在台積電和美超微（Super Micro）繳出令人喜出望外的業績後，投資人已將目光已轉移至財報季的表現。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美股熱...標普、道瓊創高 亞股今天看漲

標普500指數上周五漲1.2%，收4,839點，500多個交易日過後終於再創新高。道瓊工業指數上漲395點，也收在新高37,863點。科技股為主的那斯達克綜合指數大漲1.7%。亞洲股市今天開盤也可望受到激勵而上漲。

繼台積電發布優於預期的業績展望後，伺服器大廠美超微（Super Micro）初估財報也相當亮眼，收盤股價狂漲36%，激勵輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）再創新高。費城半導體指數上周五大漲4%，台積電ADR再漲1%，較台北交易溢價14.6%。台積電最大客戶蘋果股價也漲1.6%。

KKM Financial創辦人暨執行長基爾柏說：「這一份台積電財報解開牛市的束縛，讓標普500指數轉正，只欠這一點火花。」不過，美國10年期公債殖利率上周五升抵4.145%。

晶片股大舉反攻，有如重現去年AI業者推升美股的熱潮。分析師指出，AI相關需求即是帶動美超微強旺業績的主因，對輝達而言也是額外利多消息。

佛州州長德桑提斯宣布退選 川普魚逐白宮大位可能性大增

德桑提斯（Ron DeSantis）宣布退出共和黨初選，並表態支持川普。華爾街開始評估川普可能重返白宮的影響。初步共識認為，前總統的關稅和稅收計畫將引發公債殖利率率上揚，拉抬美元，並對貿易夥伴的貨幣造成壓力。

德桑提斯一退選，海莉（Nikki Haley）成為川普唯一勁敵 。CNN民調顯示他的支持率只有6%，川普則為50%，海莉為39%。不過，海莉獲得華爾街的支持，朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）、克拉維斯（Henry Kravis）、Ken Langone和Cliff Asness計劃於1月30日舉辦募款活動。

德桑提斯說：「我很清楚，大部分共和黨初選選民想要給川普另一次機會。」

OpenAI擬找大咖蓋晶片廠 有意找台積電、三星合作

英國金融時報（FT）20日報導，OpenAI執行長奧特曼正和包括台積電（2330）在內晶片製造業者，及中東投資者，討論成立新的晶片事業計畫。OpenAI對人工智慧（AI）晶片的需求勢將不斷增加，奧特曼尋求能夠滿足公司需求的解方，同時降低對輝達（Nvidia）的依賴。

彭博資訊也報導，奧特曼準備籌募規模百億美元的資金，建構起全球半導體製造網。知情人士透露，奧特曼接洽過的多方投資者包括位於阿聯阿布達比的AI研發公司G42、日本的軟銀集團等。而光是跟G42的討論，籌資目標就定在80億美元到100億美元。

蘋果Vision Pro料供不應求 專家看好有望成為新搖錢樹

蘋果混合實境頭戴裝置Vision Pro 上周五在美國開放預購，首批訂單預計2月2日出貨，但三款型號產品網路訂單的交貨日期已迅速延後到3月8日~15日，許多門市在開賣首日也無貨可提領，彭博資訊分析，這代表需求旺盛或供應受限，或兩者皆然。

Vision Pro具有獨特的購買流程，客戶須採用較新款的iPhone或iPad掃描臉部，並在必要時提供近視度數。蘋果通常不評論新產品銷售業績。

紅海危機！歐系車廠斷鏈風險浮現 已有部分車廠停工

紅海危機下，往返亞、歐之間的汽車關鍵零組件、整車運輸兩大供應鏈都受到衝擊。其中，部分歐系車廠為材料供應不上，部分品牌恐出現危機。

英國金融時報（FT）報導，紅海攻擊船舶，擾亂了供應鏈，不僅運輸成本上升，交貨速度也變慢，讓歐洲的製造商和零售業者面臨混亂時期。