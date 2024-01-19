環球晶完成一日填息 三大法人同步買超

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）於今（19）日除息，並完成一日填息，收盤上漲10元，以582元作收，三大法人對其同步買超，其中外資對其終止連五賣，自營商則對其連四買。

環球晶配發去年上半年的每股8元現金股利，配發總金額為34.89億元，股利發放日為今年2月23日。

針對今年展望，環球晶董事長徐秀蘭日前表示，雖然不確定因素還滿多，今年看起來是近二十年來情況最複雜的一年，但仍樂觀希望今年業績持續成長，交出不錯的成績單。

徐秀蘭說，上半年情況可能比較弱一點，但期待下半年會增溫。矽晶圓端今年第1季的情況可能還是弱一點，許多客戶去年第4季營收就已成長，今年第1季也可能還不錯，只是有些是以庫存出貨，但產業鏈存貨情況應會越來越健康。進入第2季，評估營運可能就比第1季持平或好一點。客戶對於下半年展望樂觀，但還難說會成長多少。