外資大買台股逾800億 創歷史第二紀錄！買最多的竟是這檔

台股今（19）日跳空開出，一舉站上所有均線，終場點數收在17681.52點，上漲453.73點，漲幅2.63%，成交量4231.73億元，三大法人買超847.9億元，其中外資買超逾800億元，創下單日買超金額第二名紀錄，其中買超榜首為台積電（2330），總計112,455張。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超801.69億元，投信買超40.09億元，自營商買超（合計）6.11億元，其中自營商（自行買賣）買超3.28億元，自營商（避險）買超2.83億元。

外資今日大買台股逾800億元，超越去年1月30日的722.18億元，創下歷史單日買超第二大紀錄，僅次於排名第一的2005年12月28日的1252.87億元，而第四名的則是2008年3月24日579.08億元，第五名的是2022年11月11日488.35億元。

據統計，外資今日買超前十名的個股，依序是台積電、緯創、廣達、元大台灣50、英業達、欣興、元大台灣50反1、元大滬深300正2、技嘉、國泰台灣5G+。

台積電去年第4季合併營收6,255.3億元，稅後純益2,387.1億元，每股純益9.21元；去年第4季毛利率53%，營業淨利率41.6%，稅後純益率38.2%；累計台積電去年全年毛利率54.4%，營業淨利率42.6%，稅後純益8,384.98億元，每股純益32.34元。

總裁魏哲家看好今年整體半導體產業產值年增10%（不計記憶體），晶圓代工可望年增20%，預估台積電美元營收有機會年增21~26%，有望再創新高。

三大法人同步加碼台積電，外資買超112,455張，為連續第二天買超，而投信同樣持續加碼，今日買超1,086張，自營商則是自1月9日起，已連九個交易日買超，共計買超12,134張。

權王台積電今爆逾16萬張成交量，股價跳空以625元開出，上漲37元，盤中一度拉衝達627元，終場收626元，上漲38元，市值重返16兆元達16兆2,334億元，單日激增9,854億元。

據統計，外資今日賣超前十名的個股，依序是長榮航、華航、友達、宏碁、開發金、中鋼、台泥、第一金、復華富時不動產、台新金。