台股上漲66點 三大法人賣超77億元

過去幾個月，一直扣住人心的總統大選落幕，民進黨的賴清德、蕭美琴這一組以五五八萬票勝出，打敗國民黨的侯友宜、趙少康及民眾黨的柯文哲、吳欣盈，高懸在台灣上空的政治不確定因素也消除大半，那麼這場選舉影響的投資局面，我們逐一來釐清。

2024-01-18 13:30