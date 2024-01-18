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台股上漲66點 三大法人賣超77億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股今日開高震盪，早盤最高一度拉升至17300.29點，上漲超過百點，一度站上季線，後續盤中漲幅收斂，大盤點數終場點數收在17227.79點，上漲66點，漲幅0.38%，成交量2705.58億元，三大法人賣超77.28億元。示意圖。（聯合報系資料庫）
台股今日開高震盪，早盤最高一度拉升至17300.29點，上漲超過百點，一度站上季線，後續盤中漲幅收斂，大盤點數終場點數收在17227.79點，上漲66點，漲幅0.38%，成交量2705.58億元，三大法人賣超77.28億元。示意圖。（聯合報系資料庫）

台股今（18）日開高震盪，早盤最高一度拉升至17300.29點，上漲超過百點，一度站上季線，後續盤中漲幅收斂，大盤點數終場點數收在17227.79點，上漲66點，漲幅0.38%，成交量2705.58億元，三大法人賣超77.28億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超87.53億元，投信買超32.38億元，自營商賣超（合計）22.13億元，其中自營商（自行買賣）買超9.05億元，自營商（避險）賣超31.19億元。

台股止跌反彈，台積電（2330）將於今日下午兩點召開法說會，法說前股價表現亮眼，早盤以586元跳空開出，盤中一度拉升至589元，終場收588元，上漲7元，漲幅1.2%，站上5日線及月線，成交量2.7萬張。

自營商 台股 三大法人

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