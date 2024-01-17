京鼎遭駭客入侵 資服股成盤中焦點 零壹上漲逾半根停板

鴻海（2317）集團旗下半導體設備暨系統整合廠京鼎（3413）官網昨日遭駭客入侵並留下勒索訊息，資安問題受到各家大廠關注，此事件帶動今（17）日資服股成為盤中焦點，其中零壹（3029）早盤開高上漲，盤中漲幅逾半根停板，股價創下近6個月新高。

零壹早盤表現強勢，領軍整體指數反彈上漲，其餘個股紛紛有不錯的表現，邁達特（6112）早盤上漲1%，而凌群（2453）則是開高，盤中漲幅稍有收斂，盤中漲幅近1%。

零壹2023年全年營收139.21億元，年增9.32%，創下歷史新高。針對營運策略，零壹強調，內需市場迎疫後復甦，數位轉型持續深化各產業，將致力通路市場分群深耕，整合加值服務，讓更多企業受惠，零壹並將從代理商蛻變成解決方案供應商。

零壹累計去年前三季歸屬母公司業主淨利5.23億元，年增9.6%，每股純益3.41元。

針對營運策略，零壹強調，內需市場迎疫後復甦，數位轉型持續深化各產業，將致力通路市場分群深耕，整合加值服務，讓更多企業受惠，宣示將從代理商蛻變成解決方案供應商。