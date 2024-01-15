總統大選落幕 這檔跌停深鎖跌勢最重

總統大選落幕，民進黨總統候選人賴清德當選新任總統，選舉不確定因素消除，市場看好相關政策概念股的後續表現，被視為勝選概念股的軍工股、生技股、綠能等今（15）日表態上漲，但是藍營、白營落敗，則是導致多檔個股走弱，尤以中視（9928）重挫至跌停，跌勢最重，旺旺保（2816）、倫飛（2364）、新光金（2888）等股也是下跌。

賴清德當選新任總統，他在選前提出「五大信賴產業」政見，包括半導體、軍工、人工智慧、安控、通訊等，成為市場關注焦點，另外，綠能、重電、生技等政策股，也吸引投資買盤，法人看好相關勝選概念股可望成為領軍台股衝萬八的多頭指標，推升大盤指數上攻。

台股今日早盤17,541.26點開出，一度拉升至17,632.77點，上漲逾百點，終場收在17,546.82點，上漲33.99點，盤面上勝選概念股表現強勢，軍工股由星通領軍，生技股也有表現，另外，重電、風電、太陽能等綠能族群也上漲，AI股由旺矽領軍。

不過，大選結果藍營、白營落敗，相關概念股則遭到拖累，中視一開盤就跳空以跌停21元開出，盤中僅短暫打開，之後則是跌停鎖死到收盤，為今日上市櫃個股中兩檔跌停股之一，若單以集中市場來看，則是唯一跌停的上市股。

倫飛失守百元，早盤以98.8元開低，終場收99.1元，下跌2.4元，跌幅2.36%；旺旺保收34.7元，跌幅1.97%；新光金則是收8.75元，跌幅1.9%。