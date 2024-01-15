快訊

直播／14日才發賀電恭喜賴當選 諾魯二度與台斷交

戰火100天：加薩190萬人成難民、以色列被告上國際法庭「種族滅絕」

她搭捷運遭婦人「扯髮壓地」還想拖下車 警察也看不下去

總統大選落幕 這檔跌停深鎖跌勢最重

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

總統大選落幕，民進黨總統候選人賴清德當選新任總統，選舉不確定因素消除，市場看好相關政策概念股的後續表現，被視為勝選概念股的軍工股、生技股、綠能等今（15）日表態上漲，但是藍營、白營落敗，則是導致多檔個股走弱，尤以中視（9928）重挫至跌停，跌勢最重，旺旺保（2816）、倫飛（2364）、新光金（2888）等股也是下跌。

賴清德當選新任總統，他在選前提出「五大信賴產業」政見，包括半導體、軍工、人工智慧、安控、通訊等，成為市場關注焦點，另外，綠能、重電、生技等政策股，也吸引投資買盤，法人看好相關勝選概念股可望成為領軍台股衝萬八的多頭指標，推升大盤指數上攻。

台股今日早盤17,541.26點開出，一度拉升至17,632.77點，上漲逾百點，終場收在17,546.82點，上漲33.99點，盤面上勝選概念股表現強勢，軍工股由星通領軍，生技股也有表現，另外，重電、風電、太陽能等綠能族群也上漲，AI股由旺矽領軍。

不過，大選結果藍營、白營落敗，相關概念股則遭到拖累，中視一開盤就跳空以跌停21元開出，盤中僅短暫打開，之後則是跌停鎖死到收盤，為今日上市櫃個股中兩檔跌停股之一，若單以集中市場來看，則是唯一跌停的上市股。

倫飛失守百元，早盤以98.8元開低，終場收99.1元，下跌2.4元，跌幅2.36%；旺旺保收34.7元，跌幅1.97%；新光金則是收8.75元，跌幅1.9%。

概念股 跌停

延伸閱讀

美三位前官員來台賀新當選的總統副總統

日政府發言人說台灣是重要朋友 對陸的抗議：不便多說

賴清德和平的第一哩路

民進黨贏了選舉 輸了「信賴」

相關新聞

台股漲33點收17,546點 台積電漲2元、重電概念股走強

本屆總統大選的結局為「賴清德當選總統、國民黨成為國會最大黨、民眾黨柯文哲成第三勢力」。台股今（15）日於平盤之上震盪，收...

現觀科上市首日大展蜜月行情 早盤強漲逾六成

電信數據分析商現觀科技（6906）今（15）日以每股承銷價118元掛牌上市，早盤股價最高衝上197元、飆漲超過66%，中...

台積電獲大摩點讚、樂觀情境上看880元 股價衝今年高

摩根士丹利發布台積電（2330）最新個股報告，認為台積電2024年將受惠復甦周期與AI需求而呈現強勁成長，但毛利率預期需...

華城領軍站上所有均線 重電概念股早盤強勢

台灣本次大選的結局是「綠營賴清德當選總統、藍營國民黨成為國會最大黨、白營柯文哲穩住第三勢力」。綠營賴清德贏得總統大位，法...

勝選概念股 星通帶領軍工股表態、飆上漲停創22年高點

總統大選落幕，民進黨總統候選人賴清德當選新任總統，選舉不確定因素消除，市場看好相關政策概念股的後續表現，被列為勝選概念股...

市場憂兩岸關係未來走向 觀光股成票房毒藥

總統大選過後，市場擺脫不確定性，台股開盤大漲，不過，觀光股卻成票房毒藥，反映市場憂心台灣地緣政治風險升高，以及兩岸關係未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。