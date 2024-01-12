選前最後一周 外資買超最多是這檔

台股今（12）日收在17,512.83點，下跌32.49點，選前最後一周，有3天下跌，本周指數小跌6.31點，不過，1月來則是下跌417.98點，本周外資及投信連袂站在買方，外資單周買超50.39億元，本周外資買超最高為緯創（3231），其次則是中信金（2891）、廣達（2382）。

選前最後一個交易日，台股今日仍難擺脫等待總統大選結果的觀望氣氛，指數收在17,512.83點，跌幅0.19%，本周台股周線依然下跌，不過，本周跌幅大幅縮小至0.04%。

三大法人方面，本周外資與投信都站在買方，外資轉為小幅買超50.39億元，投信買超106.43億元，連三周回補，僅自營商站在賣方，賣超219.62億元，三大法人單周合計賣超62.8億元。

統計外資本周買超前十大個股依序是緯創、中信金、廣達、奇鋐、技嘉、華通、日月光投控、友達、玉山金、一詮等；外資前十大中，多檔AI檔入列，獲得外資買盤青睞，外資單周買超緯創49,115張最多，其次則是買超中信金37,927張，買超廣達也有22,113張。

緯創盤中挑戰百元，一度衝達100.5元，終場收在99.5元，上漲1.9元，漲幅1.94%，外資連三買，投信連二買；廣達收231元，上漲7元，漲幅3.12%，外資連二買，投信及自營商則是連三買；奇鋐收350元，外資本周買超16,742張，本周連四買；技嘉收在262元，外資本周買超12,273張。

外資本周賣超權值股、龍頭股及金融股居多，統計外資本周賣超前十大依序是宏碁、鴻海、陽明、華航、力積電、華邦電、中鋼、聯電、國泰金、台達電等；外資本周賣超宏碁達62,403張，本周賣超鴻海55,409張，陽明本周也遭外資賣超54,963張。

群益創新科技基金經理人杜欣霈表示，去年11月大盤指數隨美股展開多頭上攻，在產業將迎復甦及市場期待貨幣緊縮政策告終之下，加權指數一度接近萬八大關；後市來看，儘管開春來大盤隨美股回檔而震盪，短期仍不排除因先前評價拉高面臨獲利調節壓力，及國際市場不確定性仍然存在，鑑於基本面修復，製造業轉向正循環，加上台股還受惠科技產業庫存持續回補及電子零件規格持續升級，有望迎來景氣行情，中長期表現仍可期待，短線逢回不失為逢低布局之契機。

杜欣霈指出，操作上建議以選股為主，或是以台股基金來參與市場，透過專業投資研究團隊的操作來降低選股過程中的不確定性。產業方面，包括半導體先進製程、規格提升IC設計、矽智財及谷底復甦的記憶體族群，及利基型產業如光通訊CPO、低軌衛星等仍可關注。