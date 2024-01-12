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美英聯手開轟葉門叛軍 貨櫃三雄股價走揚

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美英聯手開轟葉門叛軍 貨櫃三雄股價走揚，選前一天台股小跌收盤。圖／聯合報系資料照片
美英聯手開轟葉門叛軍 貨櫃三雄股價走揚，選前一天台股小跌收盤。圖／聯合報系資料照片

美國對開始對葉門叛軍「青年運動」相關目標發動攻擊，這將是自青年運動去年底鎖定紅海國際航運攻擊以來，首次針對這個獲伊朗支持組織的攻擊，紅海危機似乎有擴大跡象，輸歐航運期貨及台股長榮、陽明股價今天都大漲，有別於台股在大選前最後一個交易日的安靜。

今（12）日是總統大選前最後一個交易日，台北股市加權股價指數以1萬7512點作收，小跌32點，終場守在1萬7500點之上，成交量2793億元。

分析師指出，英美兩國採取聯合軍事行動，真正的意義是出手維護紅海秩序，一旦軍事行動成功，紅海恢復秩序，貨櫃輪運費會回降，卻看到中國的航運期貨上漲，台股貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615），各上漲5.03％、5.07％、3.14％，有可能是市場認為戰事將擴大，紅海航運成本會再墊高，美系外資甚至對長榮目標價從166元調高至220元。

葉門武裝組織青年運動為抗議以色列，頻頻攻擊行經紅海的船隻，航運只好繞行南非好望角，導致航運時間大延長，航運大亂，去年11月以來運費大增，通膨壓力加劇，美英因此採取積極措施回應，美國總統拜登發表聲明強調，不會允許敵對勢力危及世界上最重要商業航線之一的航行自由。

台股 長榮 運動

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