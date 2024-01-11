快訊

翁送醫大白肺、需插管 台大醫示警：新冠重症仍在增加

射擊／吳佳穎奪25公尺手槍奧運資格 我射擊項目第6席

八里民宅氣爆屋內磚牆全塌 52歲中風男子尋獲已成焦屍

巨有科技去年12月營收亮眼 股價亮燈漲停飆上天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
巨有科技（8227）2022年底掛牌，為台股第4家上市櫃ASIC設計服務業者，今（11）日衝上漲停333元，創下歷史新高價。台股示意圖／聯合報系資料照片
巨有科技（8227）2022年底掛牌，為台股第4家上市櫃ASIC設計服務業者，今（11）日衝上漲停333元，創下歷史新高價。台股示意圖／聯合報系資料照片

巨有科技（8227）2022年底掛牌，為台股第4家上市櫃ASIC設計服務業者，今（11）日衝上漲停333元，創下歷史新高價。

巨有科技去年12月營收亮眼，單月營收1.89億元，月增104.9%，年增341.48%，累計去年全年營收11.04億元，年增18.23%；巨有自結去年11月稅後純益1,608萬元，年增1%，每股純益0.43元；累計去年前11月稅後純益1.58億元，年增35.76%，每股純益4.23元。

巨有科技除了成熟製程之外也積極衝刺先進製程，持續強化台積電（2330）5奈米製程設計服務、及日月光3D 封裝技術的設計服務能力，同時加強研發設計矽智財，預期未來將持續強化5奈米製程的晶片開發能力，協助客戶產品使用先進封裝服務。

以應用別來看，巨有科技接案包括工業與汽車應用、高效能運算、消費性、5G與網通等，法人看好在先進製程、先進封裝技術往上精進下，有助推升今年的接單往上成長。

巨有科技今日以305元開出，早盤一度小翻黑至301元，之後往上拉升衝上漲停333元，創下歷史新高價。

IC設計 營收

延伸閱讀

宜特去年12月營收3.24億元 月增10.4%

力成下半年重啟高資本支出 且循台積模式擴大日本布局

力成先進封裝有成 手握日本客戶大單拚年底前貢獻業績

日月光去年12月營收單月下滑8%

相關新聞

華爾街愛台股 不受大選干擾 高盛樂觀今年大盤上19,000

彭博資訊報導，台灣和美國之間供應鏈的關係與日俱增，尤其是科技業，這表示無論誰贏得周六的選舉，華爾街對台股的興趣都不會減退...

整理包／4檔碳權概念股營收全出爐！「這檔」最強 排名一次看

台灣碳權交易所自去年底開始正式啟動交易，而國內多檔碳權概念股，包括倍力、現觀科、叡揚、采威等大廠，紛紛憑藉提早規劃、搶進...

上市櫃去年12月營收39兆、年減8% 歷年第三高

上市櫃公司2023年12月營收受旺季拉貨高峰已過、新台幣匯率升值影響，單月3.3兆元，雖月、年雙減，但仍是歷來同期第四高...

巨有科技去年12月營收亮眼 股價亮燈漲停飆上天價

巨有科技（8227）2022年底掛牌，為台股第4家上市櫃ASIC設計服務業者，今（11）日衝上漲停333元，創下歷史新高...

LED 發光...一詮及李洲帶量飆漲停 這幾檔也亮燈

台股今（11）日盤中收復5日線，光電股表現相對強勢，尤其是 LED 股成為領漲指標，一詮（2486）衝上漲停鎖死，追買單...

中信證券主辦鉅祥二可轉債 競拍11日開始投標

中國信託綜合證券主辦鉅祥企業股份有限公司（2476）發行之3年期無擔保可轉換公司債「鉅祥二」（24762），採競價拍賣方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。