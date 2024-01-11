巨有科技去年12月營收亮眼 股價亮燈漲停飆上天價

巨有科技（8227）2022年底掛牌，為台股第4家上市櫃ASIC設計服務業者，今（11）日衝上漲停333元，創下歷史新高價。

巨有科技去年12月營收亮眼，單月營收1.89億元，月增104.9%，年增341.48%，累計去年全年營收11.04億元，年增18.23%；巨有自結去年11月稅後純益1,608萬元，年增1%，每股純益0.43元；累計去年前11月稅後純益1.58億元，年增35.76%，每股純益4.23元。

巨有科技除了成熟製程之外也積極衝刺先進製程，持續強化台積電（2330）5奈米製程設計服務、及日月光3D 封裝技術的設計服務能力，同時加強研發設計矽智財，預期未來將持續強化5奈米製程的晶片開發能力，協助客戶產品使用先進封裝服務。

以應用別來看，巨有科技接案包括工業與汽車應用、高效能運算、消費性、5G與網通等，法人看好在先進製程、先進封裝技術往上精進下，有助推升今年的接單往上成長。

巨有科技今日以305元開出，早盤一度小翻黑至301元，之後往上拉升衝上漲停333元，創下歷史新高價。