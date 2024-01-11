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跌跌不休！大立光被力旺超車後已連七跌 法說會前能止血回穩嗎？

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

大立光（3008）將在今（11）日收盤後舉行法說會，但股價從今年元月開市以來卻是持續下跌，已連七跌，股價慘遭力旺（3529）超車，落居第4大高價股，早盤以平盤2,525元開出後，一度下滑至2,515元，盤中翻紅小漲，力拚在法說會前止跌。

全球手機鏡頭龍頭大立光去年12月合併營收47.81億元，跌破50億元大關，月減29.58%，年增19.08%，為四個月來低點；去年第4季合併營收179.83億元，季增31%，為2019年第4季以來單季新高；累計去年全年合併營收488.42億元，年增2.45%，連兩年回溫。

大立光表示，受季節性因素的影響，預估今年1月拉貨動能較去年12月下滑；多家外資在去年封關前相繼將大立光目標價喊上3,000元；其中，歐系外資重申買進評等，目標價由2,700元上調至3,200 元；美系外資喊出目標價3,008元；另有一家外資則是將目標價喊至3,100元，給予優於大盤評等；但一家美系外資最新報告則是維持大立光中立評等，目標價2,926元。

大立光法說會將登場，將由董事長林恩平主持，市場關注的焦點包括手機規格升級、鏡頭漲價、新廠進度、手機市場供需情況等；林恩平在上次法說會時曾表示，「高階鏡頭已有回溫」，看好手機鏡頭規格持續升級。

大立光去年底股價由10月間的低點1,980元一路往上走高，去年封關日盤中一度衝達2,880元，終場收在2,870元，兩個月時間上漲900元，波段漲幅45%；但今年來卻是每天下跌，短短7個交易日就跌掉345元，且落居第4高價股。

大立光今日以2,525元平盤開出，早盤一度翻黑至2,515元，之後往上拉升，一度達2,550元，盤中漲幅0.59%，企圖在下午法說會登場前止跌。

手機鏡頭 大立光

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