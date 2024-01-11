17檔投資人越跌越買的台股ETF 這兩檔人氣旺

台股近兩日連續下跌百點，觀察56檔台股 ETF 規模增減概況，有17檔在近兩日規模逆勢增加，最具人氣的群益台灣精選高息 ETF（00919）與復華台灣科技優息（00929）分居規模增加一、二名，另外上榜的前五名還包括群益半導體收益（00927）、元大台灣高息低波（00713）、00904（00904）；其中擁有穩定高息的配息政策的00919群益台灣精選高息 ETF，增加42.33億最受投資人青睞，日成交均量12.5萬張，成為56檔台股 ETF 中成交量與規模增加雙冠王。

法人表示，00919跌破22元收盤價吸引大筆買盤承接，主因00919不僅繳出三季10%的高配息，持續攀升的股價也讓投資人苦無買點切入，近日收盤價低於22元的股價下降，讓存股族及逢低進場加碼買進籌碼進場，用更低的成本，加速累積張數，預約2024年的高配息並掌握股價上漲潛力。

據了解，以00919固定息值0.55元估算，如果想讓每張的息值固定在10%以上，其實就可以趁價位還在22元以下多買來降低成本。00919的股性相對比較活潑，可創造很多逢跌綠加碼、增加股數、降低成本的機會，此外，00919自成立以來共配息三次，前兩次配息金額皆為0.54元，且皆已完成填息，最近一次配息上調配息金額到0.55元，呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此深受投資人青睞。

00919在去年12月已經依照目前公布的前三季 EPS 成長條件篩選換股完成，這次調整完成之後，電子比例應該降到七成以下，傳產也分散到航運、鋼鐵、電機、化工、生活百貨等等不同類別，再加上兩檔金控股，涵蓋的產業更多元，更有利於風險分散，市場對於00919填息也持高度期待。