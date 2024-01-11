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資服族群超旺！偉康營收表現亮眼 吸買盤搶進亮燈漲停

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
偉康董事長。記者吳康瑋／攝影
偉康董事長。記者吳康瑋／攝影

台灣數位身分認證領導廠商偉康（6865）今（11）日以69.2元開高走高，早盤獲買盤大舉搶進，股價直線拉升至69.3元亮燈漲停，較前一交易日收盤價上漲6.3元、漲幅9.99%。偉康昨日公告去年12月單月營收達8,648萬元，月增102%，年增57%。公司全年營收突破5.17億元，創下歷史新高表現亮眼，帶動市場買氣。

據悉，資服業者偉康（6865）為台灣數位身分認證領導廠商，公司透過全方位「數位身分解決方案」和全視角「智能決策數據平台」兩大自有產品線在市場上的領導地位。總經理陳怡良表示，營收大增全都要歸功於核心產品線的卓越表現，特別是「OETH 雲端身分認證」 SaaS 服務連續兩年榮獲台灣精品獎的肯定。

陳怡良表示，去年是多元策略佈局取得豐碩成果的一年，公司的「零信任解決方案」相關自有研發產品積極滲透金融、製造、流通等多個產業領域，展現強勁的市場競爭力，推動營收向上攀升，為未來的穩健成長打下堅實基礎。

隨著下半年進入產業旺季，偉康科技營收逐季攀升，在第四季達到全年高峰，完全符合公司預期。展望2024年，面對產業景氣不確定性的挑戰，偉康將與策略夥伴攜手穩步前進，積極拓展生技醫療、半導體等多元產業，建構完善「數位信任生態服務」。同時，也將強化國際經銷合作佈局，持續致力獲利結構優化，創造更亮眼的經營績效。

營收 2024 半導體

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