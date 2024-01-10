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證交所：2024集中市場市值上看60兆元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
證交所董事長林修銘宣布2024年目標，集中市場市值要上看60兆元。記者陳儷方／攝影
證交所董事長林修銘宣布2024年目標，集中市場市值要上看60兆元。記者陳儷方／攝影

2023年集中市場市值創下56.84兆元刷新歷史紀錄後，證交所董事長林修銘今天宣布2024年目標，集中市場市值不僅要上看60兆元，IPO家數目標39家，壯大資本市場，提升市場價值。

林修銘指出，市場投資人高度關注既有半導體優勢的同時，證交所重視培植新興產業競爭力，吸引國際資金加碼投資，短期目標是提升上市公司市值，透過投資人關係服務，增加法說會舉辦頻率，與國際大型券商及保管銀行合作引資，提升大型上市公司市值成長3.5％，加計新增上市者，市值目標成長5％，往60兆元邁進。

中期目標是延續產業競爭優勢與活絡台股量能，結合主板與創新板共同推動數位、綠能、生技三大新經濟產業，形成新經濟產業聚落，引導創投公會、創投基金於企業各階段，挹注資金活水，推動國內外機構法人投資，帶動本國自然人投資。

林修銘表示，今年目標送件家數，本國18家加上6家KY，加上創新板15家，共計39家，也要爭取當沖降稅延長，並提升IPO籌資效率，建置IPO資訊揭露專區，提供一站式便利查詢管道。

去年股市參與者大幅增加，2023年開戶數已達1251萬人，其中20至30歲年齡層的開戶比例已達5成，有交易人數來到564萬人的新高。林修銘表示，2024 年將透過推動多元化商品，並鼓勵證券商提供金融創新服務，持續擴大市場參與。

2024 創投基金

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