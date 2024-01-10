千金股排名再洗牌！力旺超車大立光成第三高價股
台股今（10）日開低震盪，盤中最低一度達17439.27點，跌破17500點大關，千金股排名再次洗牌，力旺（3529）小漲，終場收2570元，而大立光（3008）近期表現弱勢，股價開低震盪，終場收在2525元，力旺超車大立光成為第三高價股。
力旺今日早盤以2560元開低，盤中最高一度拉升至2590元，隨後下殺至平盤以下，尾盤翻紅，終場收2570元，上漲5元，漲幅達0.19%；而大立光則是連續第七日下跌，早盤以2570元開出，盤中最低一度下殺至2505元，終場收2525元，下跌50元，跌幅達1.94%。
力旺去年12月營收達1.2億元，月減57.32%，年增6.56%。累計去年全年營收30.5億元，年減5.17%。
力旺去年主要IP應用受庫存調整影響，終端市場需求疲弱，相關廠商展望轉趨保守，使晶圓廠稼動率下滑，影響權利金動能，但法人評估，新tape out轉量產將有助降低營運壓力。
力旺力推的NeoPUF，今年第3季授權金營收占比約22%，目前已導入物聯網、行動裝置、車用等應用，尤其看好ARMv9導入NeoPUF作為機密計算的參考設計，估計權利金效益落在2025年。
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