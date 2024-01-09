遠傳電信小金雞博弘 登興櫃首日股價飆漲近9成

遠傳電信（4904）旗下小金雞博弘雲端（6997）今（9）日登錄興櫃，券商認購價為每股79元，盤中最高來到170元，終場收在150元，首日股價飆漲超過89%。

博弘成立於2006年10月，資本額2億元，2019年與遠傳電信成為戰略合作夥伴，加入遠傳「大人物」計畫，為遠傳電信挹注雲端量能。目前大股東遠傳電信持股近七成。

博弘代理全球三大公有雲AWS、Google、微軟服務，在各個生態鏈市占率排名數一數二，擁有400多張原廠證照，海內外客戶超過2,000家，產業涵蓋財務金融、軟體及網路、遊戲娛樂、零售，服務客戶範圍橫跨科技業、製造業、零售業、金融業等超過2,000家。

博弘擁三大成長引擎，公司指出，透過代理服務模式快速積累客戶，同時發展技術服務模式及自有產品及軟體開發服務模式，以自有產品提升毛利率，加深與客戶連結度。博弘並看好未來大企業上雲趨勢，除代理業務，將持續拓展自有產品及海外市場，樂觀看待未來營運成長。

博弘2023年自有產品貢獻營收比重約3至5%，未來將朝一成邁進，代理服務占比九成。博弘2023年前11月稅後純益0.81元，每股純益4.05元，已超越2022年全年，全年獲利將再創新高。