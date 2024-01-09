現觀科1月15日掛牌上市 中籤率0.2%、抽中獲利上看6.9萬

現觀科（6906）技預計1月15日掛牌上市，公開申購今（9）日抽籤，每股承銷價118元，中籤率0.2%，以今日興櫃盤中價格187元計算，中籤的投資人可望獲利6.9萬元，報酬率58.47%。

現觀科公開申購承銷張數566張，承銷價118元，合格件數28萬2,407件，中籤率0.2%，將在1月15日掛牌上市。

現觀科今年已獲全球第三大、印度第一大電信業者 Bharti Airtel 的5G網路布建合約，合約總金額約900萬美元，統計至今年9月底，未履行合約金額超過4.92億元，年增62%。

現觀科11月營收4,403萬元，年增42.41%，累計今年前11月營收3.29億元，年增19.21%，創歷年同期新高。

台股在農曆年仍有多家公司要掛牌上市櫃，現觀科之外，目前還有1月24日有兩檔新股，其中昱展新藥上櫃、世界健身-KY上市，股票價競拍賣預計明日開標，另外，玖鼎電力今日起至11日進行競價拍賣，1月15日開標，1月29日掛牌。