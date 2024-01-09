1/9【早晨財經速解讀】輝達股價再創史高！2024 美經濟軟著陸vs.陸經濟硬著陸

輝達（NVIDIA）取得全球AI伺服器晶片龍頭地位後，持續擴大AI生態系範疇，昨（8）日宣布結盟豪華車大廠賓士、工程模擬軟體暨技術大廠Ansys等一線大廠，拓展生成式AI在汽車領域應用，目標加速實現全自駕車，為全球車用市場開啟新局。

加計輝達先前已與聯發科（2454）、鴻海等台廠在車用AI相關布局，業界看好，輝達串聯晶片、軟體、組裝、車廠等一條龍產業鏈，大搶未來車導入AI應用龐大商機，相關協力廠都將搭上順風車，大咬商機。

美國消費性電子展（CES）於美國時間9日盛大開展，輝達第一支主旋律鎖定車用相關領域，攜手合作夥伴展示汽車應用，也介紹其與合作夥伴如何將生成式AI和機器人結合，積極拓寬AI的各種應用領域。

輝達指出，其AI應用汽車合作夥伴中，賓士會展出使用輝達「NVIDIA DRIVE Orin」平台進行自動駕駛的概念車CLA Class。此外，賓士也在生產過程中，利用輝達的「NVIDIA Omniverse」數位孿生技術。

另外，Ansys則展示如何利用輝達「NVIDIA Omniverse」加速自駕車的開發。

車載語音系統業者Cerence也將推出汽車專用大型語言模型CaLLM，是該公司在輝達「NVIDIA DRIVE」平台上，運行下一代車載運算平台的基礎。其他還包括EyeLights、Kodiak等夥伴，也將導入輝達相關平台進行車用相關產品開發。

輝達積極結盟國際大廠之餘，也與鴻海、聯發科等台廠在汽車應用合作。其中，與鴻海著重開發智慧駕駛相關技術，鴻海為輝達生產NVIDIA DRIVE Orin電腦，並採用NVIDIA DRIVE Hyperion感測器於其正在發展的電動車中。

鴻海已獲得授權成為輝達車用的一線供應商，可運用NVIDIA DRIVE Orin技術，為全球車市生產電子控制單元（ECU）。鴻海指出，將基於輝達平台整合其他ECU，開發設計製造自動輔助駕駛控制器（ADCU）。這意味著鴻海不僅能藉著輝達的技術授權，在ECU供應鏈中站穩腳步，也能在IC設計上獲得強大助力，將觸角伸擴展至自駕車市場。

聯發科也與輝達結盟，將開發整合輝達GPU小晶片（chiplet）的汽車系統單晶片，搭載輝達的AI與繪圖運算IP。聯發科Dimensity Auto的智慧座艙平台，標榜具備高運算效能與低功耗特性，整合高性能AI處理器，並搭載深度學習加速器與視覺處理單元，可擁有靈活的AI架構與高擴展性。