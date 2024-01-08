金仁寶「小金雞」泰金寶溢價高 2024首次遭列注意股

金仁寶集團旗下電子製造服務供應商泰金寶-DR（9105）受惠集團多角化經營有成，大幅激勵股價飆升，並於上周五（1/5）公告，公司因臺灣存託憑證兩地收盤價溢價達72.87 %，而遭到主管機關列為「注意股票」，這也是公司進入2024年以來，首次被主管機關列為注意股，建議投資人多加留意個股後續發展。

泰金寶-DR上周五以3.27元開出後，早盤獲買盤青睞，交投熱絡，股價持續上攻，甚至一度衝上3.34元、漲幅2.76%，上漲0.09%，終場漲幅收斂，收在3.32元，較前一交易日上漲0.07元、上漲2.15%。據公告顯示，該個股上週五收盤價，同時也是最近六個營業日中，收盤價最高者。

據悉，泰金寶成立於1989年，為金仁寶集團旗下之EMS，於2001年在泰國證券交易所上市，也是泰國最大的電子製造服務公司，在泰國擁有超過30年的製造經驗，其產品質量及先進自動化製造服務在當地和國際上享有盛譽。

泰金寶作為集團內主要負責布局泰國市場的重要子公司，不僅是金寶（2312）第一個規模化的海外生產據點，如今也是泰國當地最大的台商，泰金寶旗下碧武里工廠，主要幫國際品牌大廠生產硬碟和印表機，並且泰金寶在當地已擁有高達12座工廠，每年來自泰廠的營收貢獻，已佔整體的六成之多。