股海自由行／台灣、南韓、印度股市 題材豐沛

回顧2023年，在美國經濟呈現軟著陸、及聯準會（Fed）結束升息帶動美股漲勢凶猛，道瓊、那指、標普、費半分別大漲14%、43%、24%、65%，連帶推升MSCI新興市場指數上漲7%，結束連續兩年下滑的劣勢。儘管整體新興市場指數漲幅落後美股，但若剔除中國則大漲16%，這意味占權重近三成的大陸成分股成為拖累指數的元兇。

同時，若細究個別新興市場股市，它們的表現更是天差地遠。其中漲勢最剽悍者依序為：墨西哥的32%、台股的27%、斯里蘭卡的26%、巴西的22%、南韓的19%、印度的18%。表現最落後者則以泰國下挫16%最弱，其次是上海綜合指數的6%跌幅、以及菲律賓的2%跌幅。

我們認為，上述個別新興市場股市的分化表現雖然有其個別因素使然，但可看出幾個關鍵端倪，即相對靠攏美國市場者表現尤其優異；相對而言，與中國經濟連動較密切者則敬陪末座。其次，ChatGPT點燃全球對生成式AI的興趣，並激勵全球半導體類股狂飆，由此推升台股與南韓股市2023年表現特別優異。

展望未來，我們認為，在市場持續押注2024年Fed轉向鴿派下，市場對新興市場的信心將會持續改善，因為歷史經驗顯示，Fed轉向寬鬆的貨幣政策對新興市場而言是一大利好，會吸引部分資金流入新興市場。除了Fed的轉向外，新興市場本身的經濟增速，也成為股市走強的一大利多。

根據IMF 2023年10月發布的《世界經濟展望》，預計發達經濟體2023年和2024年的GDP增速為1.5%和1.4%，新興市場和發展中經濟體的增速為4%，並小幅上調了對拉美經濟體的增長預期。

至於新興市場個別國家的表現，我們認為除了取決於本身的經濟展望外，經濟依賴相對靠攏美國者仍將強於依賴中國者，因此我們相對看好台股、南韓等科技含量較高的新興市場，將可從全球人工智慧（AI）熱潮中持續受惠，同時也看好印度將持續受惠「中國加一」趨勢、以及本身人口紅利將為其帶來出色的表現。

印度股市最近持續上漲，這不僅吸引全球投資者的目光，更突顯了印度在全球經濟舞台上的崛起，成為了全球第四大最有價值的股票市場。截至2023年底，印度股市已連續八年上漲，市值突破4兆美元，僅次於美國、中國和日本。2023年國際資金已向印度本地股票注入超過210億美元的資金，這股強勁的資金流入是印度股市持續上漲的重要動力。

印度的內需增長確實表現出令人矚目的強勁勢頭。2023年的名義消費者支出同比增長了12%，遠超過市場原預期之5%增長，帶動近期市場分析師紛紛上修印度指數2024年全年EPS成長率至近二成，故在基本面與獲利面強勁下應有助印度股市延續多頭格局。

印度股市未來一年預估本益比為24倍，雖已為整體新興市場國家當中最高者，但成長型經濟體通常可享受較高的評價水準。

台灣與南韓股市2023年漲勢凌厲，除了反映「中國加一」趨勢外，更因AI帶來伺服器的軍備競賽而擁其他國家所沒有的增長前景與科技紅利。2023年國際資金也分別向兩者流入超過70億美元與100億美元的資金。

展望2024年，由於AI的軍備競賽才剛要開始、且AI PC與AI手機陸續問世，並逐漸掀起一波換機潮，市場分析師預估台股與南韓2024年EPS增長分別達二成與五成，未來一年預估本益比分別達17倍與16倍，目前的評價水準相比過往科技狂潮期間仍深具上漲潛力。（作者是凱基投顧董事長）