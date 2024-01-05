台股本周天天跌 法人看好這族群下周有機會領漲

台股今年開市以來4個交易日全數收黑，合計跌掉了411.67點，單周跌幅2.3%，投資人看到天天下跌，不免擔憂元月行情還有嗎?下周是總統大選前最後一周，能否有個像樣的行情表現?有法人直言，「休息是要走更遠的路」，也有法人認為，下周有機會跌深反彈，但空間可能不大，不過，搭上選舉及CES開展，AI、AI PC有機會成為領漲指標。

台股元月開紅盤的表現不佳，今（5）日收在17,519.14點，下跌30.51點，跌幅0.17%，指數守住17,500點，2024年第一周台股未能延續去年上漲的氣勢；統計開年首周三大法人動向，本周僅投信站在買方，買超118.66億元，外資與自營商雙雙調節，分別賣超294.52億元、228.41億元，三大法人合計賣超404.27億元。

華南投顧董事長儲祥生表示，美股表現不佳，連帶影響台股的走勢，尤其是去年11月、12月上漲太多，本周拉回休息，他表示，整體來看，在操作上要謹慎，但不要去追高漲多的族群，例如航運股，至於有回檔休息整理過後的類股，包括半導體設備、AI、生技股等則可以留意。

盈利投資董事長鍾國忠表示，以去年底11家法人對台股提出的高低點預測來看，低點均值約15,570點，高點均值則約是18,750點，高低點差距3,180點，若以去年封關指數17,930點來看，往下有2,360點的空間，往上則是820點，因此，元月開市以來先是面對萬八的關卡，加上往上的空間不到千點，本周下跌的表現屬正常。

鍾國忠說，如果用今日收盤17,519點來看，往下變成1,949點，往上則是1,231點，多空的拉鋸改善了，下周出現跌深反彈的機會高，不過，反彈空間不大，其中，值得留意的是AI股、AI PC股的表現，在選前最後一周及CES登場的雙題材之下，有機會成為上漲的領頭羊。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，時間接近總統大選，加上農曆春節長假將至，股市表現欲維持先前強勢上漲較為不易，且國內外法說、財報將在1月中下旬進入重頭戲，包括1月11日光學鏡頭大廠大立光（3008）、18日晶圓龍頭大廠台積電（2330）法說將相繼登場，預料市場將檢視去年第4季業績表現，並以法說會上釋出的展望作為今年第1季科技產業的風向球，另外，美國科技股財報高峰將自1月下旬展開，屆時也可能影響個股股價與相關供應鏈表現。

孫傳恕認為，市場震盪時反而是逢低布局趨勢族群的時機，且本次拉回過程量能溫和，台股順勢修正均線乖離及過熱指標，雖然上半年指數不易再複製去年底快速彈升的走勢，2024降息幅度將是左右台股大盤的關鍵，但各產業仍健康輪動，下周CES消費電子展將於美國拉斯維加斯舉行，在AI浪潮持續發展下，預期AI相關、AI PC車用電子、智慧醫療、手機、網通等將再次成為焦點。