估值偏低、擁穩定股利收入 目前是布局基建類股好時機

隨著通膨的降溫，升息循環來到尾聲，2024年降息在即，為受到高利率抑制的基礎建設類股帶來補漲機會。合庫全球核心基礎建設收益基金投資團隊表示，目前基礎建設類股評價偏低，同時各國政策持續積極投入經濟型（如電力、再生能源）、社會型（如醫院、長照中心）及演進型（如數建中心、衛星）等基礎建設開發，以增強國家競爭力，加上基礎建設與公用事業類股有穩健的股利收入可供配息，此時是進場布局的好時機。

合庫全球核心基礎建設收益基金投資團隊表示，基礎建設產業為促進經濟發展與社會進步的關鍵性產業之一，各國政府都高度重視基礎建設的建設及發展，並積極制定政策來促進投資，其與生活息息相關，多數受惠於政策保護或長期合約保障，擁有穩定的現金流及配息收益，且因股息誘因使股價在市場下跌時可望表現有撐， 波動相對其他類股低。

長期來看，公用事業表現穩定，合庫全球核心基礎建設收益基金投資團隊統計1995年至2023年共29個年度，MSCI公用事業指數平均報酬率為8.21%，期間僅有七個年度下跌，上漲機率約75%，上漲年度平均漲幅為14.92%，下跌年度平均跌幅為12.89%，漲幅大於跌幅。

合庫全球核心基礎建設收益基金投資團隊建議投資人可將部分資金配置在基礎建設與公用事業基金，除可助於降低資產配置組合的波動外，也能兼顧配息收入。