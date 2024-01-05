外資回心轉意 「這2檔」AI 指標股獲認錯回補
台股昨（4）日大盤指數下跌9.66點，收17,549.65點，跌幅0.06%，成交金額2,767.63億元。根據公開資料統計籌碼動向顯示，多檔AI概念股、電子權值股仍然是籌碼市場的觀測重點，其中，作為AI指標股的代工大廠廣達（2382）及仁寶（2324）同步重獲外資青睞，分別認錯回補5,628張、3,170張，也讓AI題材再次成為昨日的盤面重心。
隨著AI伺服器供應鏈出貨逐步加速，美銀證券近日也出具最新報告，並重申看好AI伺服器前景，預估市場現模將連2年數倍翻揚。對此，市場上事手握AI題材的個股再度成為關注焦點，包括代工廠廣達、仁寶、英業達（2356）、緯創（3231）、緯穎（6669）等多檔概念股也重獲投資人信心，開盤後獲主力持續進駐、交投熱絡，助其股價開啟凌厲漲勢。
值得一提的是，雖然被譽為AI伺服器主要贏家的緯創已連日遭外資、自營商大砍持股，但投信昨日卻一反先前連兩日賣超的態勢，竟認錯回補千張持股，不僅與外資跟自營商的意見相左，截至終場更已自賣轉買達3,575張，值得持續關注；此外，手握AI及IC設計2大利多題材的代工廠英業達，雖同樣遭外資及自營商連日賣超，但也仍手握投信芳心、連續5個交易日堅持買超。
據悉，廣達、緯創、英業達昨日都重新恢復上漲的態勢，而廣達早盤雖以214元平盤開出，不過在買盤力道加持之下，帶頭上攻、股價也跟著抬頭走高，終場收在219元、較前一交易日上漲5元、漲幅達2.33%，成交張數2.72萬張；緯創昨日以93.8元開高走高終場收在94.2元，上漲0.7元、漲幅0.74%，單日成交4.11萬張。
至於，英業達昨日雖以50.7元低價開出，不過在買盤帶動下，終場收在51元、上漲0.2元、漲幅0.39%，單日成交3.36萬張。而仁寶（2324）昨日走勢不似其他代工廠，反而走弱收在37.3元、下跌0.8元、跌幅達2.09%，單日成交量逾6萬張，提醒大家在投資前，仍須多加留意市況變動，謹慎思考後再進行決定。
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