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台股兩天跌掉371點 法人不悲觀、曝買點接近了

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今年開市以來竟然連續兩天下跌，今（3）日收在17,559.31點，重挫294.45點，短短兩個交易日大盤指數就跌掉371.5點，投資人擔心元月行情是否不妙？有法人坦言，在上漲趨勢變弱下，先「停看聽」，但也有法人強調對台股第1季「不悲觀」，反而要在17,500點附近找買點，布局首推AI相關電子股、貨櫃股、寒假概念股等。

台股今日以17,829.28點開出，一度下滑至17,518.19點，終場收在17,559.31點，大跌294.45點，跌幅1.65%，一口氣失守10日線及月線；權王台積電（2330）開低走低，以578元收盤，下跌15元，跌幅2.52%，跌破月線，市值也滑落至15兆元之下，縮水至14兆9,887億元。

另外，聯發科（2454）明日將除息，則是面臨沉重棄息賣壓，以今日最低的953元收盤，下跌28元，跌幅2.85%，跌破月線，AI股也走弱，各類股中以航運股及電子通路股表現抗跌。

台股元月開紅盤以來兩個交易日都下跌，大盤指數跌掉371.5點，尤其是今日重挫，更引來投資對後市的擔憂，元月行情到底有沒有？法人表示，台股今日大跌，主要是因為美中貿易戰再度擴大，加上美股科技股走弱，選舉逼近等不確定因素的影響，對今年第1季的行情並不悲觀。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今日失守10日線、月線，主要是受到美中貿易戰再度擴大、電子股走弱等的影響，加上今年新台幣貶值，外資對台股也存有「停看聽」的情況，因此出現整理的走勢。

簡伯儀說，根據統計，過去20年1月上漲機率為5成，12月上漲機率則是8成，所以在12月漲多後拉回整理仍屬正常；不過，簡伯儀認為，在上漲趨勢變弱下，操作上應先「停看聽」，先回到5日線再找買點布局。

統一投顧董事長黎方國表示，台股受到不確定因素的影響下跌，其中，不好的消息包括美中貿易戰、美科技股走弱、ECFA早收關稅優惠中止、選舉逼近、加上去年漲多，元月以來兩天的下跌，可視為良性修正的拉回。

他強調，好消息則是過去10年的統計顯示，1月的元月效應或是2月的過年紅包行情，一定會有一個發生，如果1月下跌，2月上漲機率增加，且今年第1季整體景氣還不錯，對行情表現不用悲觀，不僅持有好股票不用殺低，且可布局2月紅包行情，逢低找買點。

黎方國認為，可在17,500點附近找買點，至於布局的標的，AI股可以留，尤其是跌深、基期低的個股，避開去年漲多的個股；另外，紅海危機下，貨櫃股也可以留；再來就是寒假概念、內需消費股，例如餐飲、出國旅遊等的觀光類股。

台股

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