台股重挫294點收17,559點！台積電大跌15元 遊戲、防疫股逆勢抗跌

美國科技龍頭股拉回，波及台股重跌，影響台股今（3）日開低走低，大型權值股走弱，收盤指數17,559.31點，下跌294.45點、跌幅1.65%，成交金額3,034.57億元。台積電（2330）收578元、跌15元，其中遊戲、生技概念股逆勢抗跌。

周二（2日）美國大型熱門科技股紛紛下跌作收，包括超微跌5.9%、英特爾跌4.8%、輝達跌3.5%、美光跌3.5%、蘋果跌3.5%、微軟跌1.3%等，其中蘋果公司遭分析師看空，巴克萊以最新款iPhone預料需求疲軟為由，調降蘋果股票評級，由「持平比重」降為「減碼」，並下修目標股價。

反觀台灣AI族群一片綠油油，如日月光投控、祥碩、緯穎、聯發科、鴻海、廣明、英業達、緯創、健策、世芯-KY、南亞科、華碩等也紛紛走跌。

值得注意的是，春節、寒假效應帶動遊戲相關概念股逆勢走強，如華義、弘煜科、智冠、橘子、昱泉等；防疫股的康那香、恆大、毛寶三檔更攻上漲停板，合世、美德醫療-DR、優盛等也表現亮眼；貨櫃航運族群也持紅盤抗跌，包括陽明、長榮、萬海；IC設計族群的金麗科、矽統、智原、通嘉、安國、矽創等。

法人提醒，近2日電子股占大盤成交比重又下滑至70%以下，代表市場資金在電子股與非電子股之間快速流竄，類股輪動節奏過快增添操作難度，而且盤面缺乏重量級電子股的帶領下，萬八點恐將難以速迅突破，不過在波段創高走勢未遭到破壞之前，萬八關前拉回剛好也提供逢低進場布局的機會，操作上優先聚焦今年營運樂觀且技術面維持多頭趨勢相關個股的表現。