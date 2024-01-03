看法各異！四代工惟仁寶倖免 緯創遭外資倒貨成賣超王
台股昨（2）日終場下挫77.05點、跌幅達0.43%，以17,853.76點作收，根據公開資料統計籌碼動向，三大法人合計賣超31.19億元、其中，光是投信就已買超2.81億。聚焦市場三大法人對四代工廠的看法，也不盡相同，包括廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）都遭倒貨，惟有搭上AI PC、智慧醫療兩大利多的仁寶電腦（2324）倖免於難，三大法人買超3,757張。
據公開資料顯示，仁寶（2324）昨（2）日獲投信買超10,450張（共計10,450,000股），穩坐上投信買超排行第三的佳績，而市場代工廠之中，除了仁寶、英業達（2356）獲得投信微幅買超外；其餘包括廣達、緯創等都遭到市場法人連連拋售所打擊。終場收黑、股價跌幅高達4%。
據悉，緯創（3231）昨日遭外資瘋狂倒貨，光是單日賣超張數，竟足足高達47,687張持股（共47,686,886股），為昨日外資賣超排行之冠；而同為代工四天王的英業達（2356）、廣達（2382）也同樣被外資大舉拋售，分別賣超10,466張持股（共計10,466,396股）、8,694張持股（共計8,694,400股），卡位賣超榜第五、第九。
市場投信看好，2024年科技股仍將是市場追逐的焦點，並且由於市場對2024年美國降息的預期更加明確，而聯準會秉持鴿派的政策態度，原本就擁有強勁走勢的科技類股，再度受到影響、目前仍處於高檔震盪，投信提醒投資人勿低估市場波動帶來的影響，建議投資前須謹慎觀察，並藉基金操作來分散資產過度集中的風險。
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