開紅盤日卻大跌逾百點 法人曝這族群若壓回量縮可以買

台股元月開紅盤，今（2）日2024年第一個交易日，但是大盤指數卻是開高走低，盤中大跌逾百點，法人坦言，上周五封關時電子股已有敗象，資金轉進傳產股，加上CES開展前的賣壓，造成今日指數下跌，不過，看好今年仍可望再創新高，尤以AI持續看好，逢壓回量縮可以進場布局。

台股去年以17,930.81點封關，全年上漲3,793.12點，漲幅26.82%，去年12月上漲496.95點，今日為2024年開紅盤，早盤以17,939.79點開高後一度拉升至17,956.74點，可惜後繼無力，盤中翻黑，權值股、AI股熄火，資金轉進傳產股，尤以航運股最為吸金，重電股也是盤中焦點。

台股盤中大跌逾百點，開紅盤日表現弱勢，國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，影響開紅盤表現的因包括美股上周五未再上漲，外資期貨空單增多，加上日本地震、南韓的地緣政治因素、新台幣貶值等，造成台股今日呈現漲多拉回修正的表現。

簡伯儀說，根據統計，過去20年1月上漲機率為5成，12月上漲機率則是8成，所在12月漲多後拉回整理仍屬正常，且在拉回修正過程中伴隨量縮，不過，因指數跌破5日線支撐，後續若無法快速站回5日，整理時間恐拉長。

證券分析師張陳浩表示，美股上周五電子股表現不佳，台股其實在去年封關日時，電子股也出現敗象，許多強勢的電子股呈現開高走低，顯示出當天最強勢的個股遭到結帳，因此，今日出現資金排擠，轉進傳產股的貨櫃股、航空股、重電族群等。

另外，CES展下周將登場，也有不少提早卡位的資金趁機賣出，出現利多出盡，其中尤以AI PC最為明顯，張陳浩認為，今年將是多頭年，預估在今年高點可能落在第1季或第4季，以第1季來說，表現不會寂寞，主要是美國也要選舉，且資金熱潮將持續。

張陳浩指出，看好台股今年將再創新高，至於可以創多高?則要看今年降息的速度及幅度，若是降息超過4碼，台股創新高沒有問題，若是至少降息5碼，甚至有挑戰2萬點的可能。

張陳浩強調，今年AI股持續看好，逢壓回量縮，就是AI股的買點，包括AI指標的緯創（3231）、廣達（2382）等都可以留，另外，AI PC股也是值得觀察的重點，壓回量縮可以布局。

簡伯儀表示，可以今年成長趨勢的族群作為布局重點，包括AI股；CES展的網通、電動車；智慧醫療股等。