台驊公布波段操作處分部分長榮、陽明股票 獲利9966萬元

台驊（2636）今天表示，波段操作提高資金使用效益，公告處分手中持有部分長榮海運（2603）跟陽明海運（2609）的股票，出售陽明6,075張及長榮海運2,600張，出售利益為9,966萬元；台驊還分別持有長榮1,600張、陽明1.26萬張。

台驊公告，於9月15日到12月29日，處分長榮2,600張，以每股平均價格134.4元計算，總計交易金額達3.49億元，處分利益5,420萬元。

法人分析，台驊12月8日公告購入長榮海運2,900張，以平均單價110.39元計算，總交易金額達3.2億元，隨著這波長榮海運大漲，台驊也將部分持股獲利了結，但留有1,600張持股，代表還是看好未來展望，只是獲利的部分先了結。

另外， 台驊在12月11日到29日處分陽明6,075張，以每股平均價格47.73元計算，交易總金額達2.89億元，獲利4,546萬元。台驊也表示，處分的陽明都已經配息過的股票。