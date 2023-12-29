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台股封關日 大立光飆28個月新高、成千金股上漲領頭羊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

大立光（3008）今年前3季稅後純益 129.37 億元，每股純益96.93 元，11月營收創歷史新高，多家外資相繼將大立光目標價喊上3,000元，尤以歐系外資的3,200元最高，台股今（29）日封關，大立光衝上2021年8月以來、28個月新高，漲幅領先其餘千金股，盤中上漲逾3%，股王世芯-KY（3661）盤中也上漲逾1%。

大立光11月營收67.9億元，創單月歷史新高，月增7.33%，年增30.54%，累計今年前11月營收440.73億元，較去年同期轉為正成長，年增0.95%；推升營收成長主要受惠蘋果及華為的需求；大立光表示，由於季節性因素，12月在客戶拉貨高峰期已過下，預期12月整體拉貨動能將較11月下滑。

多家外資近期陸續將大立光的目標價喊上3,000元，美系外資先喊出目標價3,008元，引發外資圈升評趨勢；另有一家外資則是將目標價喊至3,100元，給予優於大盤評；歐系外資再刷新大立光的目標價至3,200元，重申買進評等，且將目標價由2,700元上調至3,200 元，主要是看好大立光毛利率、營益率觸底回升，手機鏡頭升級週期將至等。

台股今年來上漲超過3,700點，漲幅逾26%，今日封關，指數開低震盪，不過，法人看好明年元月行情的表現，認為明年第1季有機會挑戰歷史新高；大立光今日以2,795元平盤開出後走高，一度拉升至2,880元，創下2021年8月以來新高，盤中漲幅逾3%。

台股有望以13千金封關，大立光領軍上漲，股王世芯-KY盤中上漲逾1%、緯穎（6669）、創意（3443）、嘉澤（3533）、M31（6643）、等股都是上漲，不過，信驊（5274）、力旺（3529）、旭隼（6409）、聯發科（2454）則是下跌。

大立光

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