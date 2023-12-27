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金管會定案 明年農曆春節封關日和開巿日分別為這兩天
明年農曆春節封關前最後交易日確定。金管會今日指出，已依證交所、櫃買、期交所以及證券公會跟期貨公會建議，同意證券期貨市場113年度開（休）市日期，113年農曆春節前最後交易日（封關日）為2月5日，後續2月6日及7日將辦理結算交割事宜，農曆春節假期後開始交易日為2月15日。
此外，由於我國期貨市場原則上有日盤交易時段即有夜盤交易，因此113年2月5日仍有夜盤交易至次日上午5時收盤，金管會已請台灣期貨交易所於公告113年度開(休)市暨相關事宜時，一併提醒期貨商及期貨交易人。
金管會也指出，證券期貨市場開休市日期原則與銀行業通行假日相同，但自108年起，如遇銀行業周末補行上班日時，證券期貨市場不交易亦不結算交割，使113年銀行業補行上班日僅2月17日，為此金管會也提醒證券期貨市場參與者及證券期貨業者注意113年度開(休)市日期，並因應規劃交易及結算交割事宜。
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