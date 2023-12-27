聯電最後一盤爆9,179張買單 收最高的53.5元、完成填息

供應鏈傳出聯電（2303）12奈米安謀架構將技轉給英特爾，預估可分階段獲得上百億元授權金，另外，相關製程接單也傳出好消息，傳已獲聯發科（2454）下單，預計2025年量產，三大法人同步買超，尤以投信買超最為積極，今（27）日最後一盤爆出9,179張買單，推升股價收在當日最高，以53.5元收盤，漲幅5.31%，且完成填息。

聯電ADR周二收漲3%，三大法人昨日同步買超，尤其是投信已連12買，合計買超12萬7,461張，聯電早盤以51.3元開高後走高，在午盤過後就完成填息，最後一盤的大買單再進一度拉升股價，終場以53.5元收盤，上漲2.7元，漲幅5.31%，成交量爆出21萬9,317張，居個股成交量冠軍，成交值則是僅次於台積電（2330）。

供應鏈傳出聯電12奈米安謀架構將技轉給英特爾，預估可分階段獲得上百億元授權金，有助進一步挹注營運表現，另外，相關製程接單也傳出好消息，傳已獲聯發科下單，預計2025年量產。

美系外資看好聯電在12奈米和14奈米FinFET的發展，重申優於大盤評等，目標價55元；聯電今日股價收最高，且完成填息，創下半年來的新高。