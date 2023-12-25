最強生技股／這檔今年漲最大 漲幅達118%

距離12月29日封關只剩4個交易日，而台股今年來表現亮眼，以去年底收盤計算，統計至今（25）日收盤，總計上漲3,467.15點，漲幅達24.52%，而這之中生技股為投資人交易重點，其中軒郁（6703）今年共上漲118.91%，為漲幅最強生技股。

統計今年來漲幅最強生技股前10名依序為，軒郁、易威（1799）、聯合（4129）、曜亞（4138）、博晟生醫（6733）、順藥（6535）、醫揚（6569）、安克（4188）、明達醫（6527）、強生（4747）。

軒郁受惠於雙11等電商活動，營收頻頻繳出佳績，帶動股價今年來上漲118.91%，而7月17號時盤中一度衝高至348元，創下歷史新天價；易威則傳出自閉症新藥已獲得二期臨床，後續有望對整體營運帶來挹注，此消息一出隨即推動股價上漲，今年共計上漲156.7%，排名第二；而聯合則以85.15%的漲幅排名第三，聯合第3季獲利繳出佳績，與過往相比可所謂淡季不淡，激勵股價漲勢。

軒郁11月營收5.1億元，月增82.6%、年增75.52%，創下新高；累計前11月營收達27.34億元，年增75.52%。軒郁指出，雙11期間旗下各品牌將推出全年度最優惠的促銷活動，並吸引新客戶首次購物。此外，公司已與各大站外電商平台合作，設定了比去年同期更高的目標，將努力實現增長目標。

軒郁表示，今年的營運動能主要來自併購效益以及今年推出的新品業績告捷。其中，今年併入的新品牌阿原，透過2023下半年度的資源整合，於線上銷售業績已有數倍的成長，2024年阿原有機會挑戰整體營收翻倍。

易威11月營收0.06億元，月減69.81%、年減76.54% ，累計前11月營收達2.04億元，年增26.39%，易威日前和國際客戶簽訂自閉症新藥的臨床合作開發，先前已獲505(b)(2)的二期臨床試驗核准。成分屬於老藥新用不過在美國FDA對兒童用藥安全性要求較高下，二期臨床會先收成人病例，期望年底前啟動收案，後續完成後再進行深入的藥理病理分析，並針對兒童族群設計專屬臨床。

聯合第3季獲利創單季歷史新高，EPS1.32元，累計前三季每股純益已來到3.14元，超越去年全年表現。聯合表示，過往第3季都是營運淡季，今年出現淡季不淡，主要是自有品牌的人工關節產品，打入國際市場，耕耘多年的成效逐漸顯現。其中，又以美國市場表現最亮眼，日本市場因基期低，也有強勁表現。公司並計畫進軍澳洲市場，為海外市場發展再添動能。