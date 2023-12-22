智冠、榮剛換股結盟 股價重挫跌停逾3,700張賣單排隊等

遊戲通路龍頭智冠（5478）經營權爭奪戰提早開打，智冠與榮剛（5009）換股結盟，換股比例1：2.2，智冠折價近四成，榮剛將成為第一大股東；今（22）日兩家公司股價都下跌，尤以智冠跌勢更重，跳空以跌停170元開出後鎖死，逾3,700張賣單排隊等著賣，但開盤約40分鐘的成交量僅有百餘張。

智冠宣布與特殊鋼大廠榮剛換股結盟，雙方以增資發行新股方式進行股權交換，換股比例為每1股智冠普通股，換2.2股榮剛普通股，未來智冠將持有榮剛10.44%股權，股份交換基準日暫定明年1月31日。

以智冠、榮剛換股比例計算，智冠換股約折價近四成，智冠預計本次增資完成後，資本額將增加2.86億元達15.6億元，增幅22.5%；換股完成後，榮剛將持有智冠18.32%股權，成為第一大法人股東，加計智冠董事長王俊博家族持股，合計掌控智冠股權逾45%。

智冠今日跳空以跌停170元開出後鎖死，跌停賣單高掛；榮剛以52.5元開出，上漲0.8元，一度拉升至54.3元，但盤中翻黑，跌幅逾1%。