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囤房稅2.0三讀通過 法人改看好獲利成長、高殖營建股

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

為提高多屋族的持有稅負以實現居住正義，立法院三讀通過房屋稅條例修正草案，亦即囤房稅2.0。法人機構指出，未來房屋稅將採全國歸戶、全數累進稅率，預計2024年7月上路、2025年5月開始課徵。

其中，3戶以內的自用住宅房屋稅率仍維持1.2%，但若全國只有「單一」自用住宅房屋，且房屋評定現值在一定金額以下，房屋稅率可自1.2%降至1%。但非自用住宅（第四戶起）稅率則由原本的1.5~3.6%提高至2~4. 8%的累進稅率。

此外，此次亦調整建商帳上待售房屋的房屋稅率，持有兩年內房屋將自現行的1.5~3.6%提高至2~3.6%，若持有超過兩年，房屋稅稅率將按照持有年限以2~4.8%稅率進行課徵。

整體而言，囤房稅2.0主要防堵多屋族囤屋行為，分析師認為，主要將影響投資置產客的購屋意願，餘屋較多、惜售心態較濃的建商亦將直接受到影響，往後建案銷售計畫將是重要課題，建商經營難度增加，對整體台灣住宅不動產市場屬負面影響。

因此，雖2024年景氣可望好轉、海外主要國家貨幣政策有望趨鬆，伴隨選舉議題告一段落，但在台灣不動產相關稅制、房貸政策尚未鬆綁下，預期2024年台灣不動產市場回溫情況將受到壓抑。

因此，現階段僅較為看好2024年具建案集中入帳、獲利明顯跳升，或具高現金殖利率概念的個股，例如長虹（5534）、潤隆（1808）、達麗（6177）等。

2024 房屋稅 囤房稅

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