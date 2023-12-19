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證交所董事會通過科科科技上市案

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
證交所示意圖。 證交所提供
證交所示意圖。 證交所提供

成立20年、資深串流音樂平台KKBOX申請在台灣掛牌上市（IPO），KKBOX所屬母集團科科科技（KKCompany Technologies）宣布，證交所董事會已經通過科科科技上市案，將以代號KKT-KY、代號6950，在台灣掛牌上市。

根據科科科技的公開資料，2022年稅前純益為 2.34 億元，每股稅後純益（EPS）為1.71 元。 股東陣容堅強，包括日本第二大電信公司KDDI、新加坡政府主權基金（GIC），宏達電、中華電、台灣大、趨勢科技等集團在內。

科科科技目前三大業務包括音樂串流、多媒體科技和雲端智慧等技術解決方案軟體商，包含音樂串流平台 KKBOX 、雲端智慧Going Cloud 、串流服務BlendVision等，企業客戶遍布亞洲，台灣營收占比44.90%，其次為日本的43.32%，香港11.32%。

KKBOX 日本

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