印度「翻倍股」領先全球比重達54% 法人喊：定期定額布局印度基金

印度挾著強大的經濟成長優勢，股市持續創新高，500檔指數成分股中，五年滾動期間內出現漲幅超過10倍以上的「翻倍股（Multibaggers）」比重高達54%，遠遠領先其他市場。法人建議投資人可透過定期定額方式介入印度基金，掌握行情。

根據國際貨幣基金（IMF）預期2022~2024年印度 GDP 增速6.3%，遠高於中國的4.2%，及美國的1.6%。在 GDP成長方面，印度為疫情後經濟成長速度最快的市場，也是唯一成長速度比疫情前還快的市場。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度製造業逐步提升，印度政府提供1,700億盧比（21億美元）財務援助，鼓勵企業把供應鏈自中國分散至印度。在類股操作上，以業績穩定的大型股為核心，並搭配爆發力較強的中小型股以及跌深且業績能見度高的景氣循環股，鎖定科技印度、消費升級、印度製造等題材，靜待成長潛力與業績表現反映在股價上。

政治方面，黃俊晏看好，美國總統拜登先前設國宴款待印度總理莫迪，宣示兩國緊密合作；莫迪總理訪美也拜訪特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克，力邀 Tesla 到印度設廠；蘋果（Apple）執行長庫克預計2027年的蘋果 iPhone 超過50%將在印度生產，印度中長線經濟成長力道強勁。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度大選開跑，分析過去4次大選，從國內經濟附加價值毛額（GVA）角度觀察，選前將略有下降，選後則普遍有所提升。根據歷史經驗，印度大選行情將從選前延續到選後，預計股、匯市在選後續漲動能也會相對強勁。

林庭樟指出，整體而言，印度在基本面與政策面的加持下，長期成長動能仍不變，而2024年的大選行情與選後行情，也將持續推升印度經濟與股市表現。儘管現在印股處在相對不便宜的位置，但估計印度股市仍維持一定的成長動能。

野村投信投資策略部副總經理張繼文也認為，印度今年股價表現氣勢如虹，印度有其基本面的優勢支撐，包含人口紅利驚人、經濟動能強勁、與全球股市關係度低、經常帳赤字改善等四大利基，在產業鏈的「中國+1」策略，外資出走中國流入印度，後市續航力十足。