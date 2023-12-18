中鴻受惠國際鋼材價格上揚 法人看好明年營運好轉
中鴻（2014）今（18）日早盤漲幅逾5%、上午10點前爆量79,000張，表現強勢。法人看好，中鴻營運漸入佳境，國際鋼材價格上揚，12月盤價跟進，預期2023年營運轉盈、2024年將進一步好轉。
根據世界鋼鐵協會（WSA）10月中旬最新鋼鐵需求預測報告顯示，法人表示，2024年將繼續保持增長1.9%，達到18.491億噸。另就政策面來看，包括日本政府推出逾17兆日圓（約1,130億美元）抗通膨法案，促進消費與減稅並行；中國也計劃增發1兆元人民幣（約1,372億美元）國債投入基建與災後重建，並對汽車與家電等產業提供優惠融資，加速鋼材需求釋出。
法人指出，中鴻前3季 EPS 0.05元，第4季受惠價格上揚，加上鋼胚成本仍處低檔，預期利差表現將逐步改善，另季底存貨評價回升利益挹注，預期相較第3季營運虧損將轉盈，而全年可維持獲利，亦較2022年虧損來得佳。
展望2024年，法人看好，中鴻規劃出貨量185噸將較2023年略為提升，配合鋼價區間將上移預期，預估每股純益（EPS）約為0.4元。
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