快訊

特級初榨橄欖油是假的？如何避免買到不好的橄欖油 食藥署給3建議

韓仁川飯店停車塔失火！民眾跳隔壁大樓逃生 至少54人輕重傷有8名外籍人士

《小曉》與真實過動兒有出入？專家憂模糊ADHD真正樣貌

中鴻受惠國際鋼材價格上揚 法人看好明年營運好轉

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
依據世界鋼鐵協會10月中旬最新鋼鐵需求預測報告，2024年將繼續保持增長1.9%，達到18.491億噸。示意圖／本報系資料庫
依據世界鋼鐵協會10月中旬最新鋼鐵需求預測報告，2024年將繼續保持增長1.9%，達到18.491億噸。示意圖／本報系資料庫

中鴻（2014）今（18）日早盤漲幅逾5%、上午10點前爆量79,000張，表現強勢。法人看好，中鴻營運漸入佳境，國際鋼材價格上揚，12月盤價跟進，預期2023年營運轉盈、2024年將進一步好轉。

根據世界鋼鐵協會（WSA）10月中旬最新鋼鐵需求預測報告顯示，法人表示，2024年將繼續保持增長1.9%，達到18.491億噸。另就政策面來看，包括日本政府推出逾17兆日圓（約1,130億美元）抗通膨法案，促進消費與減稅並行；中國也計劃增發1兆元人民幣（約1,372億美元）國債投入基建與災後重建，並對汽車與家電等產業提供優惠融資，加速鋼材需求釋出。

法人指出，中鴻前3季 EPS 0.05元，第4季受惠價格上揚，加上鋼胚成本仍處低檔，預期利差表現將逐步改善，另季底存貨評價回升利益挹注，預期相較第3季營運虧損將轉盈，而全年可維持獲利，亦較2022年虧損來得佳。

展望2024年，法人看好，中鴻規劃出貨量185噸將較2023年略為提升，配合鋼價區間將上移預期，預估每股純益（EPS）約為0.4元。

2024 中鴻 鋼鐵

延伸閱讀

泰國衝電動車鴻海搶先機 與國家石油集團合設車廠…享利多

台股一般型基金 犀利

富采、錼創 衝刺車用布局

華碩、奇鋐 挑中長天期

相關新聞

快降息了現在買債券的好時機？ 專家：「理論上是」因聯準會想法也是未知數

最近因為美國聯準會連續3次維持利率不動，也透露升息循環可能已經告一段落，出現明年至少降息3次的暗示，有很多大大問說，現在開始卡位買債券是可行的嗎？

Fed偏鴿效應…台股新一波資金行情有影 市場看好選前挑戰萬八

台股12月來受惠國際熱錢滾入再度驚驚漲，本周雖面臨歐美外資逢年底休假去，但內資年底資金行情正啟動，法人與集團作帳、大選、...

2024年必漲金龍股！ 將資金分短中長線挑股布局 可穩保操作獲利

再過兩週就要送走2023年，迎接2024年的到來，投資朋友在過去一年是獲利還是虧損暫且拋諸腦後，來年調整好投資策略才是王道…

投資級公司債布局甜蜜點 表現可望倒吃甘蔗

原本2023年被預期是債券大放異彩的一年，但因美國經濟表現明顯優於市場預期，反而使得聯準會（Fed）貨幣政策持續維持鷹派，並壓抑2023年債券資產表現。

12/18【早晨財經速解讀】不鴿不行？鮑爾到底在想什麼？道瓊天天創高 漲勢擋不住？

儘管Fed聯準銀行總裁威廉斯上周五表示，決策官員這次開會並未熱烈討論何時降息，有意替市場降溫，但美股並未因此氣餒。標普500指數收盤變動不大，但道瓊和那斯達克綜合指數各漲0.2%和0.4%，三大指數周線全都收漲2%以上。

投顧：會有耶誕大紅包

台股已衝高至今年以來新高附近震盪，而隨著外資本周開始放年底長假，盤面將轉為內資主導的法人、集團作帳與作夢行情。觀察近幾年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。