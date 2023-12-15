聯準會暗示大降息！ 專家看好2024下半年、「這類台股」將起飛？

聯準會（FED）「鴿」聲彌漫，美股台股連袂大漲！14日央行理監事會也同步決議宣布不升息，利率「連三凍」。台股已挑戰全年新高點，如何持續掌握「起飛」趨勢，又該怎麼抗壓耐震？

中央銀行今（14）日召開今年最後一次理監事聯席會議，決議政策利率「連三凍」，同時將2024年經濟成長率預測值上修至3.12％，預估消費者物價指數（CPI），也就是通膨率則年增1.89％。

而值得注意的是，美國聯準會（FED）日前才連續第三次維持利率按兵不動，主席鮑爾透露升息循環可能已經結束，下一個討論的議題將是降息時機。根據最新公布的點陣圖，決策官員對於2024年政策利率中位預期為4.6％，暗示明年至少降息3次，激勵美股主要指數爆量大漲。

Fed日前才連續第三次維持利率按兵不動，主席鮑爾透露升息循環可能已經結束，下一個討論的議題將是降息時機。路透

台股2023台股表現最強！半導體、AI 類股2024續強

隨著聯準會「高鴿」嘹亮，加上台灣央行同步凍結升息，台股會再上看萬八，直衝萬九大關嗎？

目前各大投資機構對於2024年台股皆表示樂觀，而在AI題材帶動下，領軍將是「半導體」，關鍵是「上游」供應鏈。

安聯投信投資長張惟閔表示，2023年台股在關鍵因子AI的驅動下，在全球主要市場中表現名列前茅、闖出一條獨具一格的路；看待2024年，台股有望前低後高，建議擇優取利，AI仍是最重要主題，聚焦長線趨勢與循環題材。

「台股今年是全世界表現最強的！」張惟閔表示，2023年確實是台股的好年；第二季起AI成為帶動全球股市動能主要因子，台股明顯受惠在全球科技產業鏈中的關鍵角色；以原幣計價表現僅落後日股；若以美元計價則領先其他主要股市。

檢視推動今年台股的關鍵力，張惟閔表示，ChatGPT帶動AI軍備競賽，相關供應鏈成為台股最佳後援。台股中以電子股為主，占比逾六成，全球科技業表現對台股表現具有高度影響；2023年第二季輝達大幅上修營運展望，在此AI旋風背後所釋出的關鍵意涵，也再次撼動市場。

根據歷史經驗，台股結構明顯受惠於科技產業結構改變與連續兩年繳出穩健的獲利表現。

回顧自2000 年來，技術創新和科技產品更新換代明顯成為推動科技公司結構性獲利成長的關鍵動能；以此來看，AI所帶動的創新產業需求、補庫存效應，以及AI發展所帶動的相關需求，均有望成為挹注相關供應鏈獲利與成長動能來源。

2024下半年比上半年好？這些類股有戲唱

展望2024年，張惟閔表示，就投資環境上，整體來看，上半年可能不確定性較高，加上目前台股位階較高，可能使市場信心較為不足；但下半年隨不確定性逐漸釐清，預期股市也可望逐漸反應個股基本面。

就投資機會上，張惟閔強調，產業成長主軸仍以AI為最重要主題；車用電子長線趨勢亦是可關注的重點；此外可留意消費性電子需求回溫機會是否明確；傳產等循環性產業則可留意週期低點或評價面來伺機布局。

張惟閔表示，台股基本面有望持續改善，升息已不再是影響股市表現的主要因素；科技產業庫存調整可望完成，應能開啟新的循環；塑化等傳產迎來週期低點，可望走向上升週期。

在關注方向上，張惟閔表示，可聚焦長線趨勢與循環機會。其中，長線的科技趨勢成為驅動產業擴展重要動力來源，可關注如矽智財、客製化晶片、高效能運算、雲端伺服器、先進與特殊製程等；永續趨勢所帶動的綠能相關機會，亦可關注如電動車相關等。

在循環機會部分，張惟閔表示，需求可望回升的消費性電子機會如筆電及手機等。留意AI筆電是否加速換機需求；另受惠於循環低點或具有評價優勢的標的，可關注如具有低基期題材，或庫存回補題材等利基產業。

永豐金證券也在14日剛落幕的產業投資論壇表示，科技產業庫存大都已降至安全水位，等待需求重新拉動。多家半導體廠商預估景氣將會在明年中落底，屆時將有望重啟台股多頭行情。除了留意受惠於AI趨勢的產業類股，資金也往低位階且產業開始復甦的次產業移動，像是手機、被動元件、中小型IC設計等，但中長線來看AI相關與IP類股仍會是法人關注的重點趨勢產業。

新光投信則同樣看好車用電子、矽光子，包括未來巨量資料引爆高速傳輸需求，矽光子及共同封裝光學元件（CPO）技術，將是未來半導體產業發展趨勢。新光投信董事長劉坤錫更指出，未來台灣老牌廠商也不會缺席，因其累積豐厚技術，未來能見度將提高，透過IP授權找到新商機。

圖/遠見提供

（本文出自2023.12.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）