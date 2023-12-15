12/15【早晨財經速解讀】10年公債殖利率破4% 台灣央行也停止升息！道瓊、蘋果股價再創史高
美股周四收紅，道瓊工業指數連續第二日創新高，因美國聯邦準備理事會（FED）轉趨鴿派立場後，市場對明年借貸利率將下降抱持樂觀態度。但漲勢不大，交易員開始擔心這波行情是否已經跑得太快又太過。
道瓊工業指數勁揚0.43%到37,248.35點；標普500指數攀升0.26%，收在4,719.55點，與2022年1月創下的歷史最高紀錄相差不到2%；那斯達克指數上漲0.19%，以14,761.56點做收。
費城半導體指數.SOX大漲2.7%，收在歷史新高。小型股的羅素指數也漲約2.7%。
蘋果盤中創下歷史新高，隨後回吐部分漲幅，收盤微漲0.08%。
特斯拉大漲4.9%，價值約400億美元的股票易手，成交額是排名第二輝達（Nvidia）的兩倍多，後者上漲0.5%。
今年表現不佳的類股也漲了。在標普500指數的11種產業類別裡，六種收漲，其中能源股領漲，漲幅2.94%，其次是房地產類股，漲幅2.62%。
交易所成交量異常火爆，共成交171億股，前20個完整交易日的平均成交量為111億股。
聯準會周三一如預期維持利率不變，主席鮑爾表示，歷史性的貨幣政策收緊行動可能已經結束，通膨下降速度快於預期，有關降低借貸成本的討論正「進入視野」。
投資人密切關注10年期美國公債殖利率，周四尾盤跌至3.94%，是8月初以來首次跌破4%。
LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示：「以任何標準和任何指標衡量，市場都正處於超買狀態，之前就已經處於超買狀態，預計會出現盤整或漲勢暫停，特別是在昨日急升之後。」
eToro的Callie Cox說，債券和股市從短期來看都已經到了相當的超買程度，可能很快就要出現回調。
彭博資訊最新Instant Markets Live Pulse調查表明，投資人預期標普500指數在2024年底將升至4,835點左右，超過聯準會決策之前那次調查得到的結果。此一預期距離當前水準只高了2.5%左右，反映出投資人在今年漲幅超過20%後，對還能漲多少抱持懷疑。
Adobe急挫6.35%，此前財測的全年和單季營收均低於市場預期。
美國商務部周四公布，美國11月零售銷售意外增長，假日購物季開局活躍，進一步緩解了對經濟衰退的擔憂。
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