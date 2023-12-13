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網通股11月營收表現亮眼 中磊股價改寫新高 康全電訊、正基衝漲停

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

投資人靜待明日聯準會利率決策，整體投資呈現觀望態度，台股今（13）日開高震盪，挑戰站穩17500點關卡，盤面上網通股表現亮眼，其中康全電訊（8089）、正基直衝漲停，星通（3025）、智易（3596）盤中一度攻上漲停，而啟碁（6285）、仲琦（2419）、中磊（5388）等也有不錯的表現，其中中磊更是創下歷史新高股價。

啟碁11月營收101.56億元，月增3.5%，年增8%，創單月第三高，累計前11月營收1,010.8億元，年增17.7%，創同期新高，累計營收突破千億大關。

展望2024年，啟碁董事長謝宏波日前指出，營收可望溫和成長，毛利率維持2023年全年平均水準，三大產品線三足鼎立，各有成長空間，低軌衛星因為起步早，今年貢獻營收較明顯，未來將成主力產品，寬頻基礎建設年增率仍持續成長，5G貢獻營收可望來到10%至15%。

中磊11月營收月增10.1%、年減2.4%，符合市場預期；展望2024年，企業級網通設備需求已在2H23進行修正，因較晚進行庫存調整，以及企業需求疲弱，預期企業網通設備營收持平

南亞（1303）國家推動寬頻網路建設，採取光纖與5G並進的模式進行，由於14億人口基數龐大，家戶網通需求快速成長，南亞國家需求將成為CPE出貨成長最大動能，預估中磊全年營收793億元，年增18.5%。

仲琦受惠於第4季季節性因素影響，11月營收7.73億元，較上月增111.7%，年減32.2%，前11月營收83.3億元，年減23.8%。

受客戶調整庫存影響，仲琦第3季營收15.79億元，年減50%，營業規模縮小，本業轉為虧損，每股稅後淨損0.09元，較去年同期0.34元，由盈轉虧。前三季仲琦營收71.95億元，年減16.75%，稅後純益3,757萬元，年減近九成，每股稅後純益0.12元。

營收 2024 網通設備

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