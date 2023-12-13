外媒預估明年將有3次降息…債券ETF今會微幅上漲？ 她：投資人要留意溢價

上班前碎碎念系列

美國公佈了幾項重要的經濟指標，首先是最受矚目的消費者物價指數（CPI），簡單說是關注通膨的指標，11月份上漲0.1%，較去年同期上漲3.1%，不過相較10月份的3.2%微幅下跌0.1%。

仔細觀察，排除波動較大的食品和能源價格後，核心CPI當月上漲0.3%，較去年同期上漲4%、能源價格下跌2.3%，有助於控制通膨；其中汽油價格下跌6%、燃料油價格下跌2.7%、食品價格上漲 0.2%。由於大多指標符合預期，顯示通膨進一步放緩，這也稍微緩解了FED的壓力。接下來FED應該會更關注核心通膨，以判斷長期趨勢。

綜合整體數據來看，外媒普遍認為FED很可能將暗示政策緊縮已經結束，幾乎沒有任何進一步升息的可能，首次降息可能會明年在5月發生，並且外媒預期美國明年將有3次降息。

回到股匯債市來看，昨天公布CPI數據後，美國無論道瓊、標普、納斯達克或費城半導體指數全面小幅收漲，且VIX（恐慌指數）下跌4.59%。

而在油價大跌及美國財政部長葉倫（Janet Yellen）談話也表示美國經濟有望實現軟著陸的情況下， #美債殖利率收低 （-3ps，收4.2%）。美元則受美債殖利率收低影響，加上市場避險意識大減（從VIX指數下跌可見）美元也偏弱。

反觀台股如果從重要的指標看，台積電跟聯電ADR昨天在美國小漲（0.64%及0.51%），債券市場則因為美債殖利率收低，今天債券ETF價格可能微上升，如果以美債20年在美國掛牌的TLT看，昨天收盤僅小漲0.3%。（再次提醒債券利率跟價格是反比）今天如果有想要伺機進場的朋友請留意折溢價風險 。美國政府公債（即美債）或投資級公司債都是不錯的考慮選擇。

由於台股掛牌的美債20年ETF昨天普遍開盤溢價，女子會持續觀察的標的仍是：

接著就是等待今天晚上FOMC會議結果囉。

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